Vals – Was lange währt, wird endlich gut? Seit Jahren hat sich die Gemeindepolitik in Vals mit dem Umbau der alten Volksschule in St. Jodok beschäftigt. Gestern konnte nun Bürgermeister Klaus Ungerank mit dem Bauteam den Spatenstich setzen. Ein Teil des Altbestands wurde bereits abgerissen und wird neu gebaut, der Rest saniert. In dem 3-Millionen-Euro-Projekt sollen zukünftig der neue Kindergarten, Vereinsräumlichkeiten sowie das Gemeindeamt Platz finden. Gesponsert wird das Projekt zum Großteil vom Land Tirol – eine finanzschwache Gemeinde wie Vals könne die Finanzierung nicht stemmen, wie BM Ungerank nicht müde wird zu betonen. Dass das Land bis zu 2,8 Millionen zuschießt, sei ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum, betonte Landtagsabgeordneter Florian Riedl. Getrübt wurde die Freude über den Spatenstich durch einen Einspruch der Nachbarn gegen den Baubescheid. „Wir werden natürlich schauen, dass wir eine Einigung zustandebringen“, erklärt BM Ungerank dazu. Kommt es hart auf hart, droht ein Baustopp. (dd)