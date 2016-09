Von Anita Heubacher

Innsbruck – Letztes Jahr sind in Tirol 250 Eigenheime und 1460 Geschoßwohnungen gefördert worden. „Das sind um 14 Prozent weniger als im Jahr zuvor“, kritisiert NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer. Im Vergleich zu anderen Bundesländern gebe es in Tirol weniger Förderungen pro 1000 Einwohner. In Nieder- und Oberösterreich würde mit den Förderungen großzügiger umgegangen. Nur Kärnten kommt auf eine geringere Pro-Kopf-Quote wie Tirol. „Es wären mehr Förderfälle möglich“, sagt Oberhofer. Das Fördervolumen sei innerhalb von zehn Jahren um ein Drittel gesunken. „Auch um weit mehr als in anderen Bundesländern.“

Oberhofer sieht die Lösung in der Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel. „Ohne Zweckbindung kann das Geld vom Bund für alles verwendet werden, um das Budget zu sanieren.“

Die NEOS sind mit ihrem Vorstoß nicht allein auf weiter Flur, neben SPÖ und Liste Fritz haben zuletzt die Sozialpartner in ihrem Papier zum Wohnen die Zweckwidmung der Wohnbauförderung gefordert. Es gibt auch ein Papier der österreichischen Wohnbaureferenten, worin sich die Landesräte für eine Zweckwidmung aussprechen. In Tirol sehe man keine Dringlichkeit, heißt es aus dem Büro von Wohnbaulandesrat Johannes Tratter (ÖVP). Das Land investiere weit mehr in den Wohnbau als die zweckgebundenen Mittel hergeben würden. Bis 2008 waren die Mittel zweckgebunden. 140 Millionen Euro waren damals zweckgewidmet, 280 Millionen Euro habe man gebraucht und auch budgetiert bekommen.

„Die praktische Erfahrung zeigt, dass über Jahrzehnte die politischen Entscheidungsträger das Wohnbauförderungsbudget ausreichend dotiert haben“, sagt Tratter. Rund 6200 Neubauwohnungen pro Jahr entstehen in Tirol, 2200 davon sind gefördert. Für Tratter stimmt die Quote, wenn auch mehr günstige Grundstücke in den Gemeinden „wünschenswert“ wären. Für Oberhofer passt das Verhältnis nicht.