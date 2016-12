Von Claudia Funder

Lienz – Es ist ein Mobilitätsangebot, das in Teilen Nordtirols bereits rege in Anspruch genommen wird. In Kürze werden auch Bürger und Gäste des Lienzer Talbodens vom bewährten RegioBus-Konzept profitieren.

Gestartet wird rechtzeitig zum Fahrplantaktwechsel. Das Niederflurgefährt dreht ab 12. Dezember ganzjährig nicht nur in der Stadt Lienz im Halbstundentakt im und gegen den Uhrzeigersinn seine Runden, sondern bindet auch Amlach, Tristach, Thurn und Gaimberg mit ein. Saisonal werden Ziele verstärkt anvisiert: im Sommer der Tristache­r See und im Winter die Zettersfeldbahn.

Als Partner mit ins Boot geholt werden konnten neben den erwähnten Gemeinden der Tourismusverband (TVB) Osttirol und die Lienzer Bergbahnen. Das über den Gemeindeverband Öffentlicher Personennahverkehr Osttirol (ÖPNV) realisierte Angebot macht auch den Griff in den Topf von Landes- und Bundesförderungen möglich.

„Vorerst wird es sechs Linien geben, die gegenläufig in die Siedlungsgebiete fahren“, erklärte VVT-Verkehrsplaner Andreas Knapp gestern im Rahmen eines Pressegesprächs. Mobilitäts-Drehscheibe für alle Busse ist der Bahnhof Lienz.

Es ist quasi ein erster Schritt, der nun gesetzt wird, um das Verkehrskonzept in der Folge – angepeilt ist bereits 2017 – auf den gesamten Bezirk auszurollen, so Knapp. Alle Linien seien aufeinander abgestimmt.

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik freut sich über das Plus an Mobilität und spricht von einem Quantensprung: „Die Stadtgemeinde verfügt mit dem Angebot der neuen RegioBusse nun ganzjährig über eine innerstädtische Buslinie, wie sie auch in anderen Städten angeboten wird. Damit sind alle Bürgerinnen und Bürger auch ohne eigenes Fahrzeug schnell, sicher und günstig innerhalb des gesamten Stadtgebiets mobil.“ Auch die Ortschefs der anderen Talbodengemeinden zeigen sich erfreut, dass die Umsetzung des Konzeptes gelungen ist. Sie hoffen, dass das Angebot von den Bürgern gut angenommen wird.

„Mobilität ist in unserer ausgedehnten Region ein wichtiges Thema“, erklärt TVB-Chef Franz Theurl. „Wir haben nun wesentlich mehr Leistung, ohne in Summe mehr zu bezahlen.“ Den Gästen könne mit gleichbleibenden Kosten mehr Frequenz und Qualität geboten werden. Der TVB zahlt eine Pauschale, die Urlauber fahren mit der Osttiroler Gästekarte gratis. Der höchste Ticketpreis pro Fahrt mit dem RegioBus beläuft sich in der aktuellen Zone übrigens auf zwei Euro. Ermäßigungen des VVT gelten. Wintersportler werden weiterhin – wie bisher im Skibus – gratis zur Bergbahn transportiert.

Nun legt man mit dem RegioBus einmal los. Im Sinne von „work in progress“ wird das Angebot dann an die Erfordernisse sukzessive angepasst. „Es ist kein System, das in Stein gemeißelt ist“, stellt Knapp klar. So gebe es bei Bedarf Möglichkeiten der Verbesserung, des Feinschliffs.

In der ersten Zeit rechnen die Bürgermeister mit vielen Rückmeldungen in Sachen Anpassungswünsche. „Das Telefon wird heißlaufen“, glaubt Elisabeth Blanik.