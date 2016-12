Landeck – „Wo schlummert eine gute Idee, die bei konsequenter Umsetzung einen Impuls zur Weiterentwicklung des Bezirkes Landeck auslösen könnte?“ – Dieser Herausforderung stellt sich seit November 2015 das Team der Landecker Impuls-Akademie mit Koordinator Siegfried Gohm. Träger des mit 19.540 Euro geförderten Leader-Projekts ist das Landecker Innovationszentrum LanTech.

In einer ersten Zwischenbilanz gab das Impuls-Team kürzlich erste Einblicke in die neue Ideen-Kiste. Vordenker Georg Juen etwa hat eines seiner Projekte unter dem Titel „Eine Region in Bewegung“ vorgestellt. „Wenn die Gelenke und die Muskulatur vor dem Skitag gut vorbereitet sind, ist der Spaßfaktor größer und das Verletzungsrisiko sinkt um 50 Prozent“, weiß Juen. Er möchte das Projekt noch in dieser Wintersaison umsetzen. „Wir sind schon in der Begutachtungsphase. Projektpartner sind die Skischulen und Seilbahnen, aber auch das Bildungszentrum St. Vinzenz in Zams.“ Am Ende des Tages soll das Konzept dem Gast, ob Skifahrer oder Downhiller, per App zur Verfügung stehen.

Der Zammer Unternehmer Thomas Walser (Handelshaus Grissemann, 350 Mitarbeiter) will ein attraktiver Arbeitgeber sein: „Ich möchte neue Arbeitszeitmodelle anbieten. Etwa für den Fall, dass sich jemand um die Pflege eines Angehörigen kümmern muss oder einen Papa-Monat in Anspruch nehmen will.“

Simone Reimair vom Regionalmanagement regioL sieht die Impuls-Akademie als regionale Drehscheibe für Innovation. „Ein Sammelsurium an Themen ist nötig, damit der Funke überspringt und ein Ideen-Austausch stattfinden kann.“ Kontakt: office@lantech.at. (hwe)