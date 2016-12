Innsbruck – Das ursprünglich vom Österreichischen Olympischen Komitee favorisierte Frankfurter Beratungsunternehmen „Pro Projekt“ wird in einer Bietergemeinschaft mit der Berliner AS+P von „Albert Speer und Partner“ gemeinsam mit dem Management Center Innsbruck sowie der Innsbrucker „Solid – Event Management + Consulting GmbH“ die Machbarkeitsstudie für eine mögliche Olympiabewerbung von Innsbruck/Tirol für 2026 erstellen. Das hat eine sechsköpfige Jury gestern beschlossen. Zur Angebotslegung wurden letztlich vier Unternehmen eingeladen. Die Kosten der Studie wurden mit einem Pauschalfestpreis von 270.000 Euro veranschlagt und liegen damit deutlich unter der im Oktober vereinbarten Obergrenze von 350.000 Euro.

Sportreferent LHStv. Josef Geisler (VP) spricht von einer sehr guten Entscheidung, „vor allem weil dabei auch regionale Partner einbezogen werden“. Das sei auch notwendig, schließlich drängt die Zeit, und die Ergebnisse sollten spätestens im Mai vorliegen. Pro Projekt hat gemeinsam mit AS+P bereits die Olympiabewerbungen von München, Almaty und Hamburg begleitet. Bei „Solid“ ist wiederum mit Philipp Groborsch ein enger Vertrauer des ÖOC Geschäftsführer. Groborsch war schon bei den ersten Winterjugendspielen 2012 in Innsbruck engagiert und zuletzt Manager der Europäischen Olympischen Jugendspiele 2015 in Vorarlberg und Liechtenstein. Geisler erwartet sich eine fundierte Entscheidungsgrundlage. „Es geht uns um eine objektive Bestandsaufnahme, auch darum, wo es möglicherweise noch Investitionsbedarf gibt.“ Für LH Günther Platter kommen nur finanziell bewältigbare sowie sozial und ökologisch verträgliche Winterspiele mit einem spürbaren Mehrwert in Frage. Eine Entscheidung über eine Kandidatur muss spätestens Ende 2017 getroffen werden, die Vergabe erfolgt bereits 2019.

Platter spricht auch davon, die Bevölkerung in geeigneter Weise einzubinden. Was heißt das? Geisler betont, „dass in der Machbarkeitsstudie Möglichkeiten einer Bürgerbeteiligung aufgezeigt werden“. Eine Abstimmung mit „Ja“ oder „Nein“ zu einer Olympiabewerbung allein sei ihm zu wenig. „Dass es aber eine intensive Bürgerbeteiligung benötigt, ergibt sich von selbst“, fügt der Sportreferent an.

Der grüne Koalitionspartner will vorerst einmal die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abwarten. Klubchef Gebi Mair lässt aber keine Zweifel daran, dass es vor einer möglichen Bewerbung für Olympische Winterspiele eine Volksbefragung geben müsse. In der Landeshauptstadt Innsbruck sieht man diese Frage differenzierter. Vor allem die Liste von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer „Für Innsbruck“ steht einer Befragung skeptisch gegenüber. Schließlich stimmten sowohl 1993 als auch 1997 die Innsbrucker gegen eine neuerliche Olympiabewerbung. (pn)