Nächste Woche wird die schwarz-grüne Koalition das Doppelbudget 2017/2018 verabschieden. Bei Ausgaben von 3,7 Milliarden Euro spricht die Liste Fritz von einem „Biedermannbudget“. Für Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider nehme die Landesregierung zwar unausweichliche Herausforderungen wie in der Flüchtlingsbetreuung oder bei den Ärztegehältern an, „doch Strukturreformen fehlen“. Haselwanter-Schneider und LA Isabella Gruber fordern mehr Schwerpunktsetzungen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und für leistbares Wohnen. „Nicht eingehalten wird erneut das Wahlkampfversprechen fürs 365-Euro-Öffi-Ticket“, kritisiert Gruber. Gerügt werden zudem Ausgaben für Marketingaktivitäten und fehlende Transparenz im Budget.

Nach dem Tod von zwei Flüchtlingen auf einem Güterzug in Wörgl hat LH Günther Platter (ÖVP) nun Italien bei den Kontrollen in die Pflicht genommen. „Italien muss rechtzeitig die Güterzüge kontrollieren, auch um einen Rückstau am Brenner zu verhindern“, forderte er bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag in Innsbruck. Die Züge sollten bereits im Ausgangsbahnhof oder bei etwaigen Zwischenstopps möglichst umfassend unter die Lupe genommen werden. Zusätzlich sollen Kriminalpolizisten verstärkt zum Einsatz kommen. Im Schlepperwesen sei es „schlagartig zu Veränderungen“ gekommen, die dazu führten, dass Güterzüge in den Fokus gerückt seien, meinte Platter. Auch seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) zeigte sich von der Flüchtlingstragödie betroffen.

Vom Blasmusikverbands-Bezirksfest in Osttirol über das Rock-Festival in Wattens bis zum Tag der offenen Tür im Landhaus – immer mehr Veranstalter würden auf das „Green Event“-Gütesiegel Wert legen, berichtet Felipe. Das Konzept würde weitere zwei Jahre fortgesetzt. Wie man zum Green-Event wird: www.greenevents-tirol.at. (pn, aheu)