Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck, Patsch – Der Rechtsstreit zwischen der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck und der Stadt Innsbruck bzw. den Patscherkofelbahnen eskaliert. Wie berichtet, wehrt sich die Sektion als Besitzer des Patscherkofel-Schutzhauses gegen den (zu nahen) Standort der neuen Bergstation samt Gastronomie.

Die Patscherkofelbahnen haben unlängst mit den Rodungsarbeiten für die Trasse der neuen Einseilumlaufbahn auf den Kofel begonnen. BM Christine Oppitz-Plörer (FI) hatte dies gegenüber der TT unter anderem damit begründet, dass auch durch naturschutzrechtliche Auflagen ein gewisser Zeitdruck herrsche und diese Vorarbeiten bald abgeschlossen werden müssten, um das Projekt nicht zu verzögern. Dass die forstrechtliche Bewilligung rechtskräftig sei – das betonte sie dezidiert.

Die AV-Sektion hat nun aber genau diese Arbeiten bei der Bezirkhauptmannschaft Innsbruck angezeigt. Zumindest jene, die auf Patscher Gemeindegebiet stattfinden. Weil man auf dem Standpunkt stehe, dass selbige Genehmigung eben noch nicht rechtskräftig sei. Und siehe da: Die Behörde gab dem AV Recht. In einem Bescheid vom 5. Dezember untersagt die BH den Patscherkofelbahnen, mit den Rodungsarbeiten fortzufahren. Und zwar weil „eine rechtskräftige Rodungsbewilligung derzeit nicht vorliegt“. Im Klartext: weil die Arbeiten illegal seien. Auch ein strafrechtliches Verfahren soll eingeleitet worden sein. Auf Nachfrage der TT bei der zuständigen Umweltabteilung in der BH Innsbruck wird die Sachlage so bestätigt.

AV-Präsident Andreas Ermacora, der die Sektion in diesem Fall als Rechtsanwalt vertritt, sieht sich vollinhaltlich bestätigt. Denn die AV-Sektion habe den seilbahnrechtlichen Genehmigungsbescheid „vollinhaltlich“ beeinsprucht. Und somit auch die forstrechtliche Bewilligung. Dies, so Ermacora, habe das Forstministerium ihm erst gestern bestätigt. Da aber dieser Einspruch aufschiebende Wirkung habe, seien davon auch die Rodungsarbeiten betroffen, sagt Ermacora: „Das öffentliche Interesse ist zwingende Voraussetzung für eine Rodungsbewilligung, und dieses liegt erst durch die rechtskräftige Bewilligung der Seilbahn vor. Solange also keine Seilbahn bewilligt ist, gibt es kein öffentliches Interesse und somit keine Rodung.“

Das sieht der Geschäftsführer der Patscherkofelbahnen, Thomas Scheiber, völlig anders. Den Bescheid der BH hat er seinerseits beeinspruchen lassen. Auch damit ist eine aufschiebende Wirkung verbunden. „Wir können also weiter roden“, sagt Scheiber. Wobei die Arbeiten ohnedies heute final abgeschlossen würden. Auf Patscher Gebiet sei dies bereits erfolgt.

Scheiber hält der BH vor, dass deren Bescheid „auf sehr dünnem Eis“ stünde. Dem behördlichen Rodungsstopp mangle es zuallererst an einer fundierten Begründung, so der Vorwurf. Zudem streitet man der AV-Sektion ab, in allen Punkten des seilbahnrechtlichen Verfahrens überhaupt Parteistellung zu haben. So eben auch im forstrechtlichen Teil. „Das ist unsere Rechtsmeinung“, sagt Scheiber. Man habe das auch mit der Seilbahnbehörde erörtert. Scheibers Anmerkung: „Andere Rechtsmeinungen sind natürlich zulässig.“

Aus dem Infrastrukturministerium in Wien als oberste Seilbahnbehörde hieß es gestern aber auf Anfrage, dass der AV-Sektion eine Parteistellung im Verfahren zuerkannt worden sei. Ob die forstrechtliche Bewilligung bereits Rechtskraft erlangt habe, könne man indes nicht sagen – diese Zuständigkeit liege beim Landesverwaltungsgericht. Das Ministerium habe nämlich die AV-Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weitergeleitet. Dieses habe sich aber für nicht zuständig erklärt und die Causa an das Landesverwaltungsgericht abgetreten.

Somit ist nunmehr das Landesverwaltungsgericht am Zug. Einerseits muss es sich mit der AV-Beschwerde gegen die seilbahnrechtliche Genehmigung, andererseits nun auch mit der Beschwerde der Patscherkofelbahnen gegen den Rodungsstopp durch die BH auseinandersetzen.