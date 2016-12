Hall – 40,9 Mio. Euro im ordentlichen und 12,4 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt sieht der Budgetentwurf für 2017 vor, den der Haller Gemeinderat kommenden Dienstag beraten wird. Einmal mehr ist eine höchst kontroverse Debatte zu erwarten.

BM Eva Posch (VP) verweist auf den „Bildungsschwerpunkt“ im Investitionshaushalt: Das neue Schulzentrum, dessen Bau im Frühjahr startet, nimmt darin diesmal ca. 8,8 Mio. Euro ein, der Zu- und Umbau beim Kindergarten Bachlechnerstaße schlägt mit 1,4 Mio. Euro zu Buche. Die finanzielle Lage der Stadt sei „solide“, bilanziert Posch, „wir schaffen nur das an, was wir uns auf Jahre hinaus leisten können“. Erfreulich sei auch, dass das Ergebnis der laufenden Gebarung diesmal mit 666.900 Euro klar positiv sei.

Durch den Schulneubau werde der Gesamtschuldenstand von 16,8 Mio. Euro Ende 2017 auf 27,7 Mio. Euro Ende 2018 steigen, so Posch. Der Schuldendienst sei aber durch die Beiträge aller Sprengelgemeinden gedeckt. „Die Schulden stehen deshalb bei uns im Budget, weil wir die Standortgemeinde sind.“

Von Teilen der Haller Opposition kommt jedoch scharfe Kritik: Die Liste „Für Hall“ wird dem Entwurf nicht zustimmen – was nicht zuletzt an der Art der Budgeterstellung liege, wie GR Nicolaus Niedrist erklärt. Die Opposition sei hier entgegen allen Ankündigungen nicht miteingebunden worden. Das „von der Bürgermeisterin im Alleingang erstellte“ Budget sei den Mitgliedern des Finanz- und Wirtschaftsausschusses erst nach dem Gemeinderat am 22. November, fünf Tage vor der Auflage, ausgefolgt worden.

Bereits tags darauf habe eine „eingeschobene“ Ausschusssitzung stattgefunden: „Somit blieb uns ein Zeitfenster von maximal acht Stunden, um das 305 Seiten umfassende Zahlenwerk zu studieren“, ärgert sich Niedrist. Eigene Vorstellungen und Wünsche einzubringen, sei nicht mehr möglich gewesen.

Auch StR Barbara Schramm-Skoficz (Grüne) zeigt sich „mit dem Informationsfluss nicht einverstanden. Wir würden uns eine gemeinsame Budget­erstellung erwarten.“ Beide Listen bemängeln auch, dass ein externer Finanzexperte, der bei der Erstellung des letzten Budgetentwurfs beigezogen worden war, heuer nicht zu Gesprächen mit den Fraktionen eingeladen wurde.

Posch weist die Vorwürfe zurück: „Bereits Anfang Oktober habe ich die Listenführer erstmals zu grundsätzlichen Budgetgesprächen eingeladen, über die wesentlichen Ansätze waren sie sehr wohl informiert.“

Doch auch mit dem Budget­entwurf selbst geht „Für Hall“ hart ins Gericht. Es sei „klar, dass der Spielraum durch den Schulbau begrenzt ist“, so Niedrist, aber in dem „Fortschreibungsbudget“ sei „nicht ersichtlich, wie man Schulden abbauen und empfohlene Einsparungen vornehmen will“. Er verweist auf die Kennzahl der „Freien Finanzspitze 1“, also das Verhältnis zwischen dem Ergebnis der laufenden Gebarung und den Einnahmen im ordentlichen Haushalt. „In einer gesunden Gemeinde sollte es zwischen 10 und 15 Prozent liegen, in Hall liegt es nur bei 1,7 Prozent.“ Niedrist fordert „eine längerfristige Finanz- und Schuldentilgungsplanung“, es gelte vor allem auf der Ausgabenseite zu sparen, „so unpopulär das auch ist“. So hätten etwa die Vereinsförderungen ein „nicht mehr vertretbares Ausmaß angenommen“ und müssten „in Einzelfallentscheidungen“ durchleuchtet werden.

Am Dienstag ist dennoch eine klare Mehrheit für das Budget zu erwarten, FPÖ und SPÖ haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Die Grünen besprechen ihre Entscheidung heute intern. (md)