Reutte – Aus dem Hotel Urisee in Reutte wird kein Bordell. Bürgermeister Alois Oberer hat den geplanten Umbau des Hotels am Dienstag abgelehnt. Zwar hat der Gemeinderat bereits vor einem Jahr mit 12:5 Stimmen für eine Umwidmung gestimmt, für die vorgeschriebene Bedarfsprüfung war jedoch der Bürgermeister zuständig.

Der Marktchef erklärte am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz, dass der Bedarf hinsichtlich Einwohnerzahlen und nicht vorhandener Konkurrenzbetriebe im Umfeld von 50 Kilometern zwar gegeben sei. Es gebe aber mehrere Gründe, die letztlich zur Ablehnung geführt hätten.

Zum einen gebe es laut Polizei im gesamten Bezirk keine illegale Prostitution. Daher bestehe auch kein Bedarf, Sexarbeit in Reutte in behördliche Bahnen zu lenken, so der Bürgermeister. Dies habe die Exekutive in einem Schreiben an ihn, Oberer, noch einmal festgehalten. Weiters würde ein Umbau Beeinträchtigungen für das Naherholungsgebiet Urisee bedeuten, erklärte Oberer.

Fragen an Betreiberin blieben offen

Als weiteren Grund für sein Nein nannte der Marktchef die Beantwortung eines Fragenkatalogs durch die künftige Betreiberin des Bordells, Frau F. aus Baden-Württemberg. Diese habe die 33 Fragen teilweise nicht oder nur unzureichend beantwortet – etwa was die Unterbringung und Sicherheit der rund 50 Frauen, die Abläufe im Bordell oder die Anwerbung betrifft. Er persönlich habe keine Vorurteile gegen den Umbau gehabt, betonte Oberer.

Vor wenigen Wochen hatten Gegner des Bordells dem Bürgermeister eine Petition mit 1.300 Unterschriften überreicht. (TT)