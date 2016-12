Von Alexandra Plank

Innsbruck – Wenn ein behindertes Kind zu betreuen ist, ist das für eine Familie herausfordernd. Noch schwieriger ist es, wenn eine Mutter oder ein Vater alleine dasteht. Dazu kommen bürokratische Hürden, weiß Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz.

Bereits im Mai stellte die Liste Fritz einen Landtagsantrag, in dem sie forderte, dass Pflegegeld von Angehörigen nicht in die Berechnung des Einkommens eines Mindestsicherungsbeziehers eingerechnet werden dürfe. Der Antrag wurde zur Einholung eines Berichtes ausgesetzt. Inzwischen liegt dieser vor. Soziallandesrätin Christine Baur weist darauf hin, dass das Pflegegeld, das ein behinderter Mensch bekommt, bei demjenigen, der ihn pflegt, als Einkommen angerechnet wird. So wird bei pflegenden Angehörigen die Mindestsicherung geschmälert. Das sei die gültige Regelung in Tirol. Für Haselwanter-Schneider ist das eine vermeidbare Härte. Ausgangspunkt für den Antrag war ein konkreter Fall: Eine Alleinerzieherin, Mutter zweier Kinder, die Mindestsicherung bezogen hat, hat sich an Haselwanter-Schneider gewandt. Für das jüngere Kind, das krebskrank war, erhielt sie Pflegegeld. Allerdings wurde ihr dieses Pflegegeld als Einkommen angerechnet, die Mindestsicherung gekürzt. Erst die Intervention der Liste Fritz und der Gang zum Landesverwaltungsgericht brachte eine Lösung. Die Mutter konnte mit einer Aufstellung ihre Kosten nachweisen: für die Pflege, für Pflegeutensilien, für die Reisen zum Kind in eine Spezialklinik nach Wien usw. Diese Kosten wurden ihr für die Berechnung der Mindestsicherung in Abzug gebracht.

„Es ist für mich unverständlich, warum Eltern, die ihre Kinder aufopfernd pflegen, bestraft werden. Es ist ganz klar, dass sie keiner Arbeit nachgehen können und das Pflegegeld für die Kinder ausgegeben wird“, sagt Haselwanter-Schneider. Sie verweist darauf, dass Tirol päpstlicher als der Papst sei. Die bundesweite Vereinbarung zur Mindest­sicherung besagt, dass Pflegegeld, ob das eigene oder das eines Angehörigen, nicht als Einkommen gewertet werden darf.