Von Anita Heubacher

Innsbruck – Bei so hohem Besuch wird es eng auf dem Podium. Neben Ministerin Sonja Hammerschmid haben SPÖ-Bildungssprecher Thomas Pupp, Innsbrucks Bildungsstadtrat Ernst Pechlaner und SPÖ-Frauenvorsitzende Selma Yildirim Platz genom- men.

Es ist Tag eins nach PISA­. Die internationale Studie hat Österreichs Bildungssystem wieder einmal attestiert, dass es durchschnittlich bzw. unterdurchschnittlich ist. Schüler schneiden in Naturwissenschaft, Mathematik und Lesen mäßig ab. Hammerschmid findet das „inakzeptabel“. Als Hebel die PISA-Schieflage zu beheben, sieht sie die Bildungsreform, die SPÖ und ÖVP ausverhandelt haben. Im Unterrichtsausschuss sei das Paket abgesegnet worden, der Nationalrat soll folgen. Auch Wochen nach der Erstpräsentation hält Hammerschmids Euphorie an.

Sie glaube daran, „dass motivierte Pädagogen Neues ausprobieren und umsetzen wollen“. Betätigungsfelder gäbe es genug. Ganztages­unterricht, möglichst verschränkt, Ferienbetreuung und themenspezifischer Unterricht. Der Schlüssel dazu wäre die Schulautonomie, meint die Ministerin. 750 Millionen Euro hat die Bundesregierung bekanntlich für die Errichtung von Ganztagesschulen bereitgestellt. 500 Millionen davon will Hammerschmid direkt an die Schulstandorte ausbezahlen. Sie ist überzeugt, dass das Geld von Schulen und Bürgermeistern abgeholt wird. „Das wird funktionieren, weil wir das Geld direkt und nicht über die Länder ausschütten.“ Die Bundesländer lassen bei der Nachmittagsbetreuung Geld liegen. Das zeigt sich bei der Milliarde, die für den Ausbau der Kindergärten zur Verfügung stünde. Konservative Bundesländer wie Tirol würden da besonders hinterherhinken, sagt Frauensprecherin Yildirim. Eine Aussage, die von ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader stets als falsch zurückgewiesen wird. 2016 würde Tirol 95 Prozent der Bundesmittel abholen, sagt sie.

Ministerin Hammerschmid will bis 2025 schaffen, dass der Anteil der betreuten Kinder in Ganztagesschulen von derzeit 20 auf 40 Prozent österreichweit steigt. Tirolweit liegt die Quote bei 18,4 Prozent.

Innsbruck sei hier Musterschüler, meinte Stadtrat Pechlaner. „Mittlerweile werden 20 von 21 Volksschulen und acht von zehn Neuen Mittelschulen ganztägig geführt.“ Innsbruck sei eine Bildungsstadt. Was die Landeshauptstadt nicht umsetzen kann, ist eine gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen. Hier steht die 15-Prozent-Hürde, die die ÖVP auf Bundesebene eingebracht hat, im Weg. Sie besagt, dass die Einrichtung von Modellregionen maximal 15 Prozent aller Schüler und Schulstandorte in einem Bundesland betreffen darf. Damit scheiden so gut wie alle Städte aus. Die Differenzierung zwischen Gymnasium und Neuer Mittelschule erzeugt aber gerade in Ballungsräumen den größten Druck auf Eltern, Lehrer und Schüler. Die Ministerin möge sich um eine Anhebung der Hürde kümmern, gab ihr Bildungssprecher Pupp mit auf den Weg. In Hammerschmids schöner neuer Bildungswelt müssten vor allem Lehrer und Schulleiter mitspielen. „Es gibt kein monetäres Anreizsystem für Lehrer. Die Leitung soll abgegolten werden“, sagt sie.

Landesrätin Palfrader liest die PISA-Ergebnisse und deren Ursachen ähnlich wie Hammerschmid. Auch Palfrader setzt auf eine ganztägige Betreuung. Vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten könnten dadurch aufgefangen werden. Woran Palfrader weniger glaubt, ist, dass Lehrer und Bürgermeister von sich aus mehr Lust auf Ganztagesbetreuung entwickeln. „Von selber geht da nicht überall etwas.“ Dafür brauche es Kampagnen und viel Motivation. Dass der Bund nicht über die Länder das Geld ausschüttet, hält Palfrader für einen Nachteil. „Das schreckt Bürgermeister eher ab.“