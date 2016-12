Von Peter Nindler

Innsbruck – Aufregung in den Tiroler Tourismusverbänden: Am Marien-Feiertag hat Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl das Blut der heimischen Touristiker nicht nur in Wallung gebracht, sondern einen heftigen Proteststurm ausgelöst. Anlass ist ein am Mittwoch an alle 36 Landtagsabgeordneten gerichtetes Schreiben, in dem sich Zangerl über die Benachteiligung von Einheimischen gegenüber Touristen beklagt. Damit war es mit der Feiertagsruhe vorbei. Denn Zangerls Aussagen sind starker Tobak.

„In letzter Zeit werden Tirolerinnen und Tiroler jedoch immer häufiger zu Gästen zweiter Klasse degradiert. Für immer mehr Betroffene ein unhaltbarer Zustand“, kritisiert Zangerl in dem Schreiben. Die AK habe daher die Landesregierung aufgefordert, „dieser zunehmend benachteiligenden Haltung der Tourismusverbände gegenüber den Einheimischen entgegenzutreten. Denn Gast ist nicht gleich Gast, geht es nach dem Willen der Tiroler Tourismusverbände“. Der AK-Präsident verweist außerdem auf Konzerte oder die Benützung von Langlaufloipen, bei denen es eine Gästekarte benötigt.

Kein Verständnis hat Zangerl dafür, dass sich Tourismusverbände von Veranstaltungen, die sie bislang mitbetreut hätten – wie etwa Kindersommerprogramme –, mit dem Argument zurückziehen würden, weil es sich bei den Teilnehmern am Programm vorwiegend um Tiroler und nur zum geringen Teil um Gäste-Kinder handle. Diese Haltung der Verbände zeige, wie man Einheimische in den Hintergrund dränge. Als allgemeine Kritikpunkte führt der AK-Chef die Freizeitwohnsitzproblematik und die neue Baulärmverordnung an.

Für die Touristiker gab es aber kein Halten mehr. Der Chef des Verbands der Tiroler Tourismusverbände und Ischgler TVB-Obmann Hannes Parth reagierte postwendend mit einem Protestbrief an die Mandatare: „Wer solche Behauptungen in den Raum stellt, betreibt billige Polemik auf dem Rücken einer Branche, die als stabiler Wirtschaftsmotor für Tirol wertvolle Dienste leistet“, weist er Zangerls Aussagen entscheiden zurück. Nur mit den Tourismuseinnahmen sei das herausragende Freizeitangebot in Tirol überhaupt finanzierbar. „Das kommt den Einheimischen ebenso zugute und wird von den TirolerInnen Tag für Tag gerne genutzt.“

Für den Leiter der Tourismusabteilung im Land, Gerhard Föger, ist Erwin Zangerl völlig von der Rolle. „Alljährlich werden von den Gästen 70 Millionen Euro an Aufenthaltsabgaben abverlangt, die in den Angebotsbereich fließen: egal, ob der nächtigende Tourist die Infrastrukturen nun tatsächlich nutzt oder nicht.“ Außerdem seien 60.000 Arbeitsplätze und der bäuerlicher Nebenerwerb in Tirol tourismusinduziert, fügt Föger hinzu. Föger findet es letztklassig, die sprichwörtliche Tiroler Gastfreundschaft zu untergraben, indem man einen Keil zwischen Einheimische und Gäste treibe. „Es ist infam und schädigt den Standort insgesamt. Wären die Infrastrukturen nur vom Einheimischen und nicht auch von den Gästen frequentiert, dann müssten die preise empfindlich höher sein, damit unsere Betriebe betriebswirtschaftlich agieren könnten.“

Letztlich bezeichnen Parth und Föger die Aussagen Zangerls als nebulös.