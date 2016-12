Innsbruck – Offiziell wird die neuerliche Zuspitzung rund um die Finanzierung der Mehrkosten in den Bezirksspitälern in Reutte, Kufstein, St. Johann und Lienz heruntergespielt. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Und wie erst gestern bekannt wurde, gab es am Montag eine Verhandlungsrunde zwischen den Verbandsobleuten, dem Tiroler Gemeindeverbandspräsidenten Ernst Schöpf, LH Günther Platter (VP), Gemeindereferent LR Hannes Tratter (VP) und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP). Denn die vier Krankenhausverbände machen enormen Druck. Im Gegensatz zu den Bezirksspitälern Zams oder Schwaz tragen sie das gesamte Abgangsrisiko und mit den neuen Gehaltsschema bzw. der Umsetzung des Vorrückungsstichtags steigen ihre Ausgaben.

Mit einer Einmalzahlung von fünf Mio. Euro und 50 Prozent oder 4,7 Millionen Euro bis 2019 federt das Land die Hälfte der Zusatzkosten in den Bezirksspitälern ab. Das ist Reutte, Kufstein, St. Johann und Lienz jedoch zu wenig. Sie verlangen zusätzliche 25 Prozent. Deshalb wurden in allen vier Bezirken bereits Petitionen an die schwarz-grüne Landesregierung vorbereitet, die von Bürgermeistern unterstützt werden sollten. Die Unterschriften lagen in den einzelnen Verbänden teilweise schon vor. Zentraler Wunsch der Gemeindeoberhäupter: Bis 2019 sollten die zusätzlichen Millionen aus dem Gemeindeausgleichsfonds bezahlt werden.

Angesichts der sich aufschaukelnden Emotionen – schließlich müssen in den nächsten Tagen nicht nur die Spitals-, sondern auch die Gemeindebudgets für 2017 verabschiedet werden – hat das Land die Spitalssitzung einberufen. Der Krankenhausobmann von Lienz, Matreis BM Andreas Köll (VP), bestätigte den Termin. Dass im Vorfeld Druck auf das Land ausgeübt worden sei, sieht er nicht so. „Uns wurde sogar geraten, dass wir es über den Gemeindeausgleichsfonds versuchen sollten. Und damit das Anliegen breit zum Ausdruck gebracht wird, haben auch die Bürgermeister unterschrieben.“

Offenbar gab es jedoch kritische Stimmen. Zur Unterstützung hat man die Landtagsabgeordneten in den betreffenden Krankenhausverbänden ebenfalls eingeladen. Doch dabei handelte man sich allerdings Absagen ein. Vor allem VP-Mandatare wollten Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg nicht durch die Hintertür in den Rücken fallen.

In der Sitzung vom Montag erfolgte plötzlich ein Kurswechsel: Denn erstmals wurde offen über eine landesweite Kooperation der Bezirksspitäler mit dem Land bzw. der Landeskrankenhausholding tirol kliniken gesprochen. Geld aus dem Gemeindeausgleichsfonds gibt es nicht. Vielmehr soll aus dem Gesundheitsbudget mehr Geld fließen. Dafür verlangt das Land aber in den einzelnen Verbänden mehr Mitsprache. Das Wort „Landesholding“ liegt in der Luft, doch vorerst wird lediglich von einer Spitalsplattform geredet. Bis Jänner wollen alle Beteiligten jetzt Vorschläge für eine Kooperation sowie eine vertiefende Angebotsabstimmung unter den Spitälern vorlegen.

Damit kann Andreas Köll gut leben. „Deshalb werde ich der Verbandsversammlung am Montag vorschlagen, dass wir diese Gespräche führen werden. Die Petition ist damit hinfällig“, sagt der Matreier Bürgermeister und ÖVP-Bundesrat. Intern wird bereits von einem zentralen Schritt für eine tirolweite Krankenhausholding gesprochen. Gleichzeitig gibt es jedoch Skeptiker, die befürchten, dass mit einem Zusammenschluss kaum Einsparungspotenziale zu erzielen seien. Schließlich gebe es spezielle regionale Erfordernisse. Sie pochen lieber auf eine Gleichbehandlung mit Zams, Schwaz oder dem in die tirol kliniken eingegliederten Krankenhaus Hall. (pn)