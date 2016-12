Von Michael Domanig

Völs – Schon seit etwa einem Jahr sind die Toiletten am Völser Bahnhof permanent versperrt. Ausweichmöglichkeiten in Bahnhofsnähe, etwa in Cafés, fehlen. Aus der Sicht von Gemeinderat Franz Köfel (Franz Köfel & Team) „ein prekärer Zustand, sowohl für gesunde, besonders aber für behinderte Menschen“. Zwei gehandicapte Völser Bürger, die auf die Bahn als Verkehrsmittel angewiesen seien, hätten sich in dieser Angelegenheit an ihn gewandt, berichtet Köfel, der inzwischen bereits bei ÖBB, Landesvolksanwaltschaft und Verkehrsministerium vorstellig geworden ist.

„Die ÖBB haben die Schließung der WCs veranlasst, nachdem es immer mehr Beschwerden über obdachlose Menschen gab, die sich dort aufgehalten haben“, erklärt Bürgermeister Erich Ruetz (VP). „Wir wissen schon seit Langem von diesem Problem und haben wiederholt das Gespräch mit den ÖBB gesucht. Leider konnte keine Lösung gefunden werden.“

ÖBB-Pressesprecher Rene Zumtobel bestätigt das: „Wir haben die Anlage nach Absprache mit der Gemeinde geschlossen, weil es dort laufend Probleme gab.“ Sowohl in der WC-Anlage wie auch im angrenzenden beheizten Warteraum hätten sich zunehmend „soziale Randgruppen“ niedergelassen, die von Innsbruck hierher ausgewichen seien. „Die Bahnkunden konnten das WC nicht mehr nützen“, die Schließung sei unausweichlich gewesen. Hinzu komme, dass die Bevölkerung die WCs auch schon zuvor kaum noch genützt habe. „Der Bahnhof Völs ist kein Umsteigebahnhof, in der Regel hält sich dort niemand über einen längeren Zeitraum auf.“ Und bis jetzt, ein Jahr nach der Schließung, seien bei den ÖBB auch keine Beschwerden eingegangen.

GR Köfel fordert aber, dass die WCs zumindest für Menschen mit Behinderung wieder zugänglich gemacht werden sollten. „Europaweit besteht ein spezielles Schloss-Schlüssel-System für öffentliche Behinderten-WCs“, führt Köfel aus. „Der Schlüssel, der so genannte Eurokey, kann von behinderten Menschen kostenlos angefordert werden. Ein solches System könnte man auch in Völs einbauen.“

Zumtobel sieht darin keine Lösung: „Der Bahnhof Völs ist ja insgesamt noch nicht barrierefrei. Wir können nicht einfach auf ein Eurokey-WC umstellen, wenn dann kein behindertengerechter Zugang besteht. Man müsste zugleich auch die Stufen entfernen.“ Spätestens bis zur Verlängerung der Innsbrucker Tram/Regionalbahn nach Völs – geplant bis 2020 – solle auch der Völser Bahnhof barrierefrei umgebaut sein. Doch auch dann sei fraglich, ob es wieder Toilettenanlagen geben werde. „Grundsätzlich ist an Bahnhöfen dieser Kategorie ohnehin kein WC vorgesehen.“ Vorstellbar sei, dass im Zusammenhang mit dem Regionalbahnanschluss WCs eingeplant werden.

Auch Köfel bezweifelt, dass sich durch den Umbau „die Situation betreffend WC gravierend ändern wird“. Doch so lange „können und wollen sowohl behinderte wie auch nicht behinderte Bahnkunden ohnehin nicht warten“.