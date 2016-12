Innsbruck — Es war eine Auseinander­setzung, die auch das Verhältnis der drei Länder in der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino belastet hat: das geplante Grenzmanagement mit Einreisekontrollen am Brenner. Was an den Grenzen zu Deutschland bereits seit 2015 gilt und ab 15. Dezember jetzt durchgehend 24 Stunden erfolgen soll, führte am Brenner zu heftigen Debatten. Bis heut­e wird noch nicht kontrolliert, Kosten für die Vorbereitung schlagen jedoch zu Buche — und das nicht zu knapp.

Wie Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) jetzt in einer parlamentarischen Antwort an die FPÖ bekannt gab, betrugen sie für Errichtung, Miete und Betrieb „der am Brenner anlassbezogen vorbereiteten Infrastruktur" insgesamt 1,889 Millionen Euro. Davon entfielen auf die Landespolizeidirektion Tirol 1,264. Mio. Euro. Vom Innen­minister wurden für die bauliche und technische Infrastruktur Aufwendungen von 625.000 € direkt bezahlt. Die Ausbildung von zusätzlichen Grenzpolizisten kommt auf 811.000 €.

Überwachungen werden bisher am Grenzübergang keine durchgeführt. Seit Ende Mai kontrolliert die Polizei allerdings verstärkt im Sinne von Ausgleichsmaßnahmen entlang des gesamten Brenner- und Inntal­transitkorridors auf der Schiene und Straße, unter Einbeziehung von kleineren Bahn- und Straßenverbindungen. Mehr als 11.000 illegal eingereiste Personen konnten so 2016 in Tirol aufgegriffen werden.

Derzeit verlagert sich die Fluchtroute am Brenner auf Güterzüge und die Rollende Landstraße. In der Nacht auf Donnerstag wurden in Tirol elf Personen festgenommen, Samstag stoppte die bayerische Polizei drei junge Nordafrikaner. Das Trio hatte den Zug am Brenner bestiegen. Trotz enormer Gefahr versuchen immer mehr Migranten, auf Güter­zügen nach Deutschland zu gelangen, erst vor einer Woche kamen zwei in Wörgl ums Leben.

Der Flüchtlingsstrom aus Afrika hält nach wie vor an. Heue­r strandeten bereits 176.000 Flüchtlinge in Süditalien, bis Jahresende wird mit 192.000 gerechnet. Die meisten von ihnen stammen aus Nigeria, Eritrea und Guinea. (pn)