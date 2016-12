Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Die Verhandlungen werden nicht ganz einfach. Wir haben aber bereits mehr Inhalte mit Sprengkraft für die Koalition gelöst“, sagt Hermann Kuenz. Der stellvertretende ÖVP-Klubobmann und Bauerbündler denkt dabei an das Agrargesetz. Das habe Schwarz-Grün überstanden, nun werde die Koalition auch die Neuregelung der Mindestsicherung in Tirol überleben. Für Kuenz ist ganz klar, dass die Mindestsicherung für Mehrkindfamilien gekürzt gehört. „Wir liegen in Tirol mit unseren Sozialleistungen im Spitzenfeld.“

Sozialtourismus aus anderen Bundesländern finde bereits statt, erklärt ein weiterer ÖVP-Grande, nämlich AK-Präsident Erwin Zangerl. Auch für ihn steht fest, „dass die Hilfeleistung an Flüchtlinge außerhalb der Mindestsicherung geregelt werden muss“. Die Grünen seien sehr „zuzugslastig“, meint Zangerl. Ein Kompromiss müsse sich finden lassen. „So schnell wie möglich.“ Zangerl gehört dem AAB, dem Arbeitnehmerflügel der ÖVP, an.

Der Wirtschaftsflügel, vertreten durch Obmann Franz Hörl, anerkennt das Bemühen seines Parteichefs LH Günther Platter, auf Bundesebene doch noch eine Lösung herbeizuführen. Ewig wolle er, Hörl, aber nicht warten. Bis „Lichtmess“ schwebt ihm vor. Das wäre 40 Tage nach Weihnachten und damit der 2. Februar. Hörl sieht „absoluten Handlungsbedarf“.

Den hatten er und sein Parteikollege ÖVP-Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf bereits im Sommer artikuliert. Damals sehr zum Ärger der Parteispitze. Schöpf bleibt dabei, „die Gemeinden können die Mindestsicherung in der Form nicht finanzieren“.

Platter hatte auf den Bund gehofft. Er sollte eine Regelung zustande bringen und ebender würde sich auch Schwarz-Grün in Tirol beugen. Das entsprechende Regierungsabkommen lasen in der Folge die Grünen anders als die ÖVP. Eine österreichweite Regelung kam nicht zustande. SPÖ-Sozialminister Alois Stöger scheiterte an den Landeshauptleuten. Vor allem an jenen der ÖVP.

Soziallandesrätin Christine Baur will sich mit Salzburg und Vorarlberg abstimmen. In allen drei Bundesländern regiert die ÖVP mit den Grünen. Die Bundes-Grünen hatten den Koalitionspartnern ausgerichtet, dass es „Probleme“ in den Koalitionen geben werde, falls eine Kürzung der Mindestsicherung komme. Baur hält nichts von einer Kürzung. Sie will maximal darüber verhandeln, ob man mehr Geld- durch Sachleistungen ersetzen kann. „Ich fühle mich von der ÖVP nicht unter Druck gesetzt. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Franz Hörl“, sagt Baur. Sie sei zuversichtlich, dass es eine gute Lösung für Tirol geben könne. Heuer wohl nicht mehr, meint auch sie.

Ab 1. Jänner sitzt Platter der Landeshauptleutekonferenz vor. Die rein männlich besetzte Plattform gilt als mächtiges, aber informelles „Gremium“. Hier treffen sich noch ausschließlich die Vertreter der ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ. Bei den Sozialreferenten sieht das ganz anders aus. Dort sind rote und grüne LandesrätInnen in der Mehrheit. Die Tiroler ÖVP hatte daher auch die Idee, Baur bei den Verhandlungen auszubremsen.