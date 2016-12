Wörgl – Die gekoppelten bürgerlichen Listen werden als zweitstärkste Gruppierung im Wörgler Gemeinderat dem Budget 2017 heute zwar im Ganzen zustimmen, es jedoch in Teilbereichen ablehnen. Dabei sehen Vizebürgermeister Hubert Aufschnaiter (ÖVP), GR Andreas Taxacher (Team Wörgl) und GR Michael Riedhart (Junge Wörgler) Licht und Schatten im 38,7 Mio. Euro hohen Haushaltsvoranschlag für 2017 (siehe rechts). Was die mittelfristige Planung anbelangt, findet sich der Bau des Feuerwehrhauses ab 2018 darin „und eine Summe für die Musikschule“, wie Taxacher erfreut anmerkt. Er und seine bürgerlichen Mitstreiter plädieren allerdings dafür, künftig ein Null-Basis-Budget zu erstellen, also alle Haushaltsposten auf null zu stellen, „um sich zu überlegen, was wirklich gebraucht wird“. 2011 sei dies von VP-Stadtrat Daniel Widmer so gemacht worden und man hat laut Taxacher an die 600.000 Euro einsparen können. Sparen sei zwar das Credo für die Zukunft, aber, so ist sich das Trio einig, man müsse den Rotstift sinnvoll einsetzen.

Sinnlos sei zum Beispiel für Vize-BM Aufschnaiter, wie im Budget vorgesehen den Stützbeitrag für Wörgler im Wave zu halbieren. „Wir haben den Beitrag auf 50 Prozent erhöht und damit hat sich der Verkauf an Jahreskarten für Wörgler auf 800 verdoppelt“, sagt Aufschnaiter. Die Stadt würde sich unterm Strich zwar etwas sparen, aber das Wave an die 300.000 Euro verlieren. Geld, das letztlich über die Stadtwerke bzw. Stadt wieder nachgeschossen werden müsse. Auch der Ankauf eines Salzsilos könnte langfristig sparen helfen, derzeit decke man sich in kleinen Mengen ein und zahle so an die 25.000 Euro pro Jahr mehr.

Für Riedhart und Taxacher stellt sich die Frage, ob 250.000 Euro für das Stadtmarketing notwendig sind (die ÖVP-Liste Aufschnaiters bekennt sich zu dieser Summe). Riedhart kritisiert auch den „Luxus“ einer Pressestelle und den Kreisverkehrsbau in der Poststraße ohne Verbreiterung der Bahnunterführung. Er hätte lieber Geld für die Tennisvereine, deren Zukunft unsicher sei. Und „weh“ tut Taxacher die Kürzung des Beitrages für den privaten Kindergarten Kinderhaus um 5000 Euro, „obwohl den an die 70 Wörgler Kinder besuchen, für die wir gar keinen Platz mehr hätten“. Zu den Personalkosten: „Man darf nicht vergessen, dass diese im Seniorenheim oder in Kindergärten zum Teil wieder hereinkommen“, will Taxacher relativieren. (wo)