Von Wolfgang Otter

Wörgl — Bürgermeisterin Hedi Wechner schwört die Wörgler auf finanziell harte Zeiten ein. „Tatsache ist nämlich, dass die Schere zwischen Abgabenertragsanteilen und Transferzahlungen immer weiter auseinanderklafft", zeigt BM Wechner auf. Dies seien Einflüsse, die man nicht ändern könne. „Wenn ich dann höre, dass das Land ein Super-Budget hat und wahnsinnig geringe Verschuldung, dann drängt sich mir die Erkenntnis auf: Das Land saniert sich auf Kosten der Gemeinden. Es ist ja schön, als Landeshauptmann sagen zu können: ,Wir sind fast schuldenfrei.' Aber die Gemeinden frisst es hinein. Ich kann aus einer Waschmaschine kein Kraftwerk machen und aus einem Taschentuch kein Leintuch", meint BM Wechner.

Die Folgen dieser weiter auseinanderklaffenden Schere werden die Wörgler bereits im Budget 2017, das heute Abend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, zu spüren bekommen. Da in der Mittelfristplanung bereits das Feuerwehrhaus ab 2017 mit 250.000 Euro zu Buche schlagen wird — zuerst die Planungskosten, ab 2018 die Darlehenstilgung — und man 200.000 Euro für eine allfällige Miete für die Musikschule oder eine andere Bildungseinrichtung (Pflichtschule) am Fischerfeld einplanen muss (Wechner: „Es gibt aber noch keine Entscheidung."), wird künftig der Rotstift regieren. „Und da werden unter Umständen Maßnahmen auf die Leute zukommen, die logischerweise nicht besonders populär sind", ist sich die Stadtchefin bewusst.

Bereits bei diesen Budgetgesprächen standen Ausschusswünsche von sieben Millionen Euro zu vergebenden zwei Millionen Euro gegenüber. Betroffen sei auch die Förderung der Wave-Eintritte für Wörgler, die eine breitere Diskussion auslösen. Man habe sich aber darauf einigen müssen, „wieder wie 2003 beschlossen nur noch 20 Prozent beizusteuern". Damit halbiert die Stadt den Zuschuss und spart an die 60.000 Euro. BM Wechner will auch eine Art Budget-Task-Force einrichten, in der eventuell auch externe Berater den Haushaltsvoranschlag und dessen Vollzug überprüfen sollen.

Heuer sei es aber noch einmal gelungen den „Dispositionsrahmen mit zwei Millionen Euro zu halten, das wird sich in Zukunft aber nicht mehr ausgehen". Die Verschärfung der Finanzsituation zeigt sich auch an den wesentlichen Änderungen in den Voranschlägen 2016 und 2017: Zwischen Ausgaben und Einnahmen klafft eine Differenz von 635.00 Euro, und das, obwohl die Kommunalsteuer nach wie vor die Kasse klingeln lässt. Aber alleine der Personalaufwand steigt um 6,8 Prozent (wobei 2017 eine Nachzahlung von 400.000 Euro wegen der geänderten Anrechnungszeiten notwendig ist).

„Was mir nach wie vor weh tut, ist auch die WIG", spricht BM Wechner das Schlamassel um die Wörgler Infrastrukturgesellschaft und den Bau der Nordtangente an. Bis 2037 ist mit 770.000 Euro jährlich ein Darlehen zu tilgen.