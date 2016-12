Von Maximilian Schnabl

Lans – Die 2011 in Lans eröffnete Rehabilitationsstätte „Sonnenpark“, manchen Einheimischen besser unter dem Namen „Burn-out-Klinik“ bekannt, gilt als Vorzeigebetrieb im südöstlichen Mittelgebirge. Seit Längerem spitzt sich aber hinter den Kulissen zwischen der Einrichtung und der Lanser Gemeindeführung ein Streit um Kommunalsteuerzahlungen zu. Die Positionen der Beteiligten könnten gegensätzlicher nicht sein: hier Bürgermeister Benedikt Erhard, der den Sonnenpark – gestützt auf ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten – als „in vollem Umfang kommunalsteuerpflichtig“ einstuft. Dort Christian Rachbauer, GF der Sonnenpark-Betreibergesellschaft „pro mente Reha“ mit Sitz in Linz, der überzeugt ist, dass die Einrichtung „gemeinnützig und daher gesetzlich von der Kommunalsteuer ausgenommen“ ist.

Was die rechtliche Beurteilung so schwierig macht, ist der Umstand, dass der Sonnenpark 2007 als Kombination aus Hotel und Ambulatorium genehmigt wurde. „Projektwerber haben damals gegenüber dem Lanser Gemeinderat gesagt, dass Therapiebereich und Hotel getrennt geführt werden und für die im Hotel sowie in der Verwaltung tätigen Angestellten Kommunalsteuer gezahlt wird“, schildert Erhard. Diese Aussagen seien schriftlich protokolliert, ebenso die Angestelltenzahlen in den beiden Bereichen: Rund 60 Prozent des Personals wurden dem therapeutischen, 40 Prozent dem kommunalsteuerpflichtigen Bereich zugeordnet. Mit diesen Prozentsätzen kann Rachbauer, der damals nicht anwesend war, wenig anfangen: „Zum einen kenne ich diese Äußerungen im Gemeinderat nicht, zum anderen haben sie keinerlei rechtliche Relevanz.“

Ob zu Recht oder zu Unrecht – Fakt ist, dass seit Eröffnung der Reha-Anstalt kein Cent an Kommunalsteuerzahlungen in die Gemeindekassen geflossen ist. Sein Vorgänger als Bürgermeister habe in den vergangenen Jahren immer wieder dazu aufgefordert, die monatlichen Bruttogehaltssummen, nach denen sich die Kommunalsteuer bemisst, an die Gemeinde weiterzugeben, sagt Erhard. Bis heute sei das „nicht ein einziges Mal“ gemacht worden. Rachbauer hält dagegen: „Die Gemeinde hätte auch ohne unser Zutun Möglichkeiten gehabt, in die Gehälter Einsicht zu nehmen und die Kommunalsteuer vorzuschreiben.“

Ein Angebot, entsprechend der protokollierten 40 Prozent rund 135.000 Euro nachzuzahlen, lehnte die pro mente Reha GmbH im heurigen August ab. Im Oktober erhielt BM Erhard über ein angestrengtes Prüfverfahren durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse Auskunft über die Gehaltssummen des Sonnenpark-Personals seit 2011. Zusätzlich verfügt die Gemeinde mittlerweile über ein Rechtsgutachten, das „die Trennung von Hotel und Ambulatorium obsolet macht und feststellt, dass der Betrieb zur Gänze kommunalsteuerpflichtig ist“, so Erhard.

Bescheide mit Nachzahlungsforderungen von rund 335.000 Euro für die Jahre 2011 bis 2015 wurden Anfang der Woche verschickt. „Ich hoffe, dass die Angelegenheit damit bald ein Ende findet, schließlich geht es hier um einen für Lans und die gesamte Region sehr wichtigen Betrieb“, sagt Erhard. Ganz so schnell dürfte die Causa aber nicht erledigt sein: „Der Standpunkt, dass wir gemeinnützig und kommunalsteuerbefreit sind, hat sich nicht verändert, daher werden wir Rechtsmittel gegen die finanziellen Forderungen ergreifen“, kündigt Christian Rachbauer an.