Innsbruck – In all den Jahren ist dem gebürtigen Steirer Otto Leist die Leidenschaft für die Arbeitnehmerinteressen nicht abhanden gekommen. Wenn es um Überstunden, Teilzeit & Co. geht, nimmt der Gewerkschafter viel Emotion und die Hände zum Gestikulieren zu Hilfe. Seit 2010 steht er der Gewerkschaft vor. Nächstes Jahr im Juni wird der SPÖ-Mann nicht mehr zur Wiederwahl als Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) antreten. Das hat Leist gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck bekannt gegeben. „Irgendwann einmal gehe auch ich in Pension“, meinte Leist, der im Handel arbeitet. In der Gewerkschaft stehe ein Generationenwechsel an, bestätigte ÖGB-Landessekretär Benjamin Praxmarer. Favoriten für die Nachfolge Leists gebe es keinen, Nachfrage aber genug. Der derzeitige Vorsitzende der Sozialistischen Gewerkschaft, FSG, Günter Mayr, und die ÖGB-Frauenvorsitzende Ulrike Ernstbrunner werden sich nicht auf der Kandidaten-Liste finden. Beide können, ebenso wie Leist, als knapp vor der Pension stehend, nicht kandidieren.

Sie stehen seit 2010 der Gewerkschaft vor. Was war die größte Herausforderung?

Otto Leist: Ich habe die Gewerkschaft von Gerhard Schneider übernommen. Damals war die Stimmung im Haus nicht besonders. Die Kollegen wieder einzuschwören, war eine Herausforderung. Unserem Team ist das ganz gut gelungen. Das sieht man auch daran, dass die Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren gestiegen ist.

Hat die Wirtschaftskrise 2008 dazu geführt, dass es in der Folge mehr Zulauf zur Gewerkschaft gab?

Leist: Das würde ich nicht sagen. Das hängt mehr von der Stimmungslage bei den Betriebsräten ab, sie rekrutieren 99 Prozent der Mitglieder.

Inwieweit ist das für die Sozialpartnerschaft ein Problem, dass SPÖ und ÖVP keine Großparteien mehr sind?

Leist: Das ist bei uns historisch gewachsen. Es gibt Gewerkschaften, die sind rot dominiert, und welche, die schwarz sind. Wir haben immer versucht, Parteipolitik hintanzuhalten und die Interessen der Arbeitnehmer in den Vordergrund gestellt. Ich habe keine Berührungsängste und spreche mit allen.

Arbeitet es sich leichter in der Sozialpartnerschaft, wenn eine große Koalition am Ruder ist?

Leist: Unter Schwarz-Blau war es tatsächlich ein anderes Arbeiten. Damals war man aufs Zerstören aus, Austria Tabak oder die Bundesforste wurden verkauft – vieles auf dem Altar der Privatisierung geopfert, ohne die Steuerzahler zu fragen. Das war auch unser Vermögen. Da gab es schon Grauslichkeiten wie die Neuregelung der Pensionen. Es liegt aber dennoch weniger an der Regierungskoalition, sondern am Bild, das einzelne Parteien vom Arbeitnehmer haben. Was soll ein Staat leisten und was nicht? Das ist die zentrale Frage.

Ist die Erwartungshaltung der Österreicher gegenüber dem Staat nicht überbordend?

Leist: Das muss man differenziert betrachten. Wenn ich mir anhöre, was Arbeitgeber alles vom Staat erwarten, da sind wir als Arbeitnehmer oft leise unterwegs. Da müssten wir mehr aufdrehen.

Wie kann die Erwartungshaltung sein, fast ein Leben lang Teilzeit zu arbeiten und am Ende die volle Pension zu bekommen? Wo bleibt denn da die Selbstverantwortung?

Leist: Das ist sicher ein Teil des Problems. Das ist sehr vielschichtig. Wer unverschuldet zu lange in Teilzeit verweilen muss, dem soll der Staat unter die Arme greifen. Es gibt aber auch Bereiche, wo sich der Einzelne wohl auch fragen müsste, ob er nicht mehr beitragen könnte.

ÖGB-Chef ist ein Ehrenamt. Gibt es viele, die Sie beerben wollen?

Leist: Ich werde mich bei der Suche nach dem Nachfolger nicht einbringen. Jeder muss das selbst entscheiden. Es ist zeitintensiv und es muss der Arbeitgeber mitspielen.

Das Gespräch führte Anita Heubacher