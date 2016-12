Innsbruck – Im November kam die Landesgedächtnisstiftung ins Gerede: Um 130.000 Euro wurde die Wallnöfer-Skulptur von Künstler Rudi Wach angekauft, Land und Gemeinden speisen die Gedächtnisstiftung jährlich mit 2,31 Mio. Euro. Vorsitzender des Kuratoriums ist Landtagspräsident Herwig van Staa (VP). Seit wenigen Tagen liegt ein Bericht des Bundesrechnungshofes (RH) vor, der zu einigen Reformen in der Gedächtnisstiftung, bei der Finanzierung von Vorhaben bzw. in der Abgrenzung zur Kulturabteilung des Landes drängt. Auf Anfrage der TT nahm van Staa zu den zentralen Kritikpunkten des Rechnungshofes Stellung. Davon, dass künftig Kulturabteilung und Landesgedächtnisstiftung sich stärker abgrenzen und Projekte nicht mehr gemeinsam fördern sollen, hält van Staa nichts.

Im Zeitraum von 2011 bis 2015 wurden 45 Prozent der Projekte gemeinsam finanziert, 14,8 Mio. Euro flossen von der Kulturabteilung. Die jährlichen Unterstützungen der Gedächtnisstiftung betrugen zwischen 2,18 und 5,75 Mio. Euro. Van Staa: „Kofinanzierungen sind sinnvoll, da gibt es keine Doppelgleisigkeiten. Man spricht sich hier genau ab.“ Dass es künftig Förderverträge statt formeller Zusagen geben solle, will er berücksichtigen. Van Staa verweist jedoch auf die „große Transparenz“, die in der Gedächtnisstiftung und bei der Finanzierung der Maßnahmen vorherrsche.

Das vom Rechnungshof kritisierte Darlehen von 175.000 Euro für die Israelitische Kultusgemeinde verteidigt der Präsident. „In Absprache mit Land, Stadt Innsbruck und Gemeindeverband sind wir für die Finanzierung der Sicherheitsvorkehrungen in Vorlage getreten, mit dem Inneministerium führen wir nach wie vor Verhandlungen.“ Obwohl es ein Zubau sei, verstehe er die Synagoge in ihrer Gesamtheit als kulturelles Erbe.

Dass van Staa Verwendungszusagen auch ohne Beschlüsse des Kuratoriums gegeben hat, stößt dem RH ebenfalls sauer auf. „Das nehme ich zur Kenntnis. Aber ich habe immer gesagt, sollte es keinen Beschluss des Kuratoriums geben, übernehme ich die persönliche Verantwortung dafür“, betont der Landtagspräsident. Er spricht von Summen bis zu 5000 Euro. Der RH sieht darin jedoch eine vorweggenommene Beeinflussung des Kuratoriums.

Von 377 Anträgen wurden im überprüften Zeitraum 70 abgelehnt und vier zurückgestellt. Der RH empfiehlt, die Zuständigkeiten für Ablehnungen genau festzulegen. „Sollte es ein Betroffener wünschen, dann kann in der Geschäftsordnung festgelegt werden, dass die Ablehnung dem Kuratorium vorgelegt werden soll.“ Gleichzeitig schlägt der RH Regelungen für die Befangenheit von Kuratoriumsmitgliedern vor. „Wenn es um Angelegenheiten in ihrer Gemeinde geht, haben sich die Betroffenen von sich aus immer für befangen erklärt“, so van Staa. Abschließend regt der RH noch eine genauere Dokumentation der Sitzungsprotokolle an. (pn)