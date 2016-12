Innsbruck, Wien — Die Ärztevertreter befürchten, dass durch die Gesundheitsreform, die auch die Schaffung von so genannten Primärversorgungszentren vorsieht, der klassische Hausarzt obsolet wird. Die Ärzte sehen die wohnortnahe Versorgung, die freie Arztwahl und das soziale Gesundheitssystem in Gefahr.

In Primärversorgungszentren sollen Ärzte, Therapeuten, Diätologen, Sozialarbeiter etc. arbeiten und die Spitalsambulanzen entlasten. Sind auch in Tirol derartige Einrichtungen geplant?

Bernhard Tilg: Der Nationalrat hat die Fortsetzung der Gesundheitsreform und die entsprechenden Begleitgesetze beschlossen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Stärkung der Primärversorgung. Es soll hier neue bzw. verbesserte Organisations- und Zusammenarbeitsformen zwischen den Allgemeinmedizinern und weiteren Gesundheitsberufen bis hin zum Pflegebereich geben. Wir werden daher auch in Tirol in Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung und der Ärztekammer ab 2017 Pilotprojekte für Primärversorgungseinheiten entwickeln. Wir reden hier nicht von zusätzlichen Versorgungsstrukturen, sondern von einer Weiterentwicklung bestehender Strukturen. Die Zusammenarbeit zwischen den Leistungsanbietern soll eine verbindlichere Form bekommen.

Gibt es bereits ein konkretes Projekt?

Tilg: Es gibt einen Beschluss der Landeszielsteuerungskommission, der die Schaffung einer Ambulanten Erstversorgungseinheit am Landeskrankenhaus Innsbruck vorsieht. Das heißt, dass durch Mediziner geprüft wird, ob der Patient wirklich ein Notfall ist bzw. im Rahmen einer Fachambulanz behandelt werden muss oder ob ihm sofort durch die Mediziner der Erstversorgungseinheit geholfen werden kann. Die Ambulante Erstversorgungseinheit soll in der ersten Hälfte des Jahres 2017 starten und dieses Pilotprojekt soll bis Herbst 2018 mit anschließender Evaluierung laufen. Ziel ist eine Entlastung der Spezialambulanzen bzw. des stationären Akutversorgungsbereiches. Mittel- bis langfristig sollen an weiteren Tiroler Spitälern solche Versorgungseinheiten etabliert werden.

Wird es hier auch einen Wochenendbereitschaftsdienst geben?

Tilg: Samstag, Sonntag und Feiertag ist weiterhin der ärztliche Funkbereitschaftsdienst am Sillufer 3 der Tiroler Ärztekammer für die Patienten erreichbar. Derzeit sind für den Funkbereitschaftsdienst in Innsbruck jeweils zwei Ärzte eingeteilt. Ein Arzt sitzt am Stützpunkt (Sillufer) und versorgt die „Laufkundschaft" und der zweite Arzt macht in Innsbruck Hausbesuche nach Bedarf.

Was ist das Ziel der Ambulanten Erstversorgungseinheit am Krankenhaus?

Tilg: Eine bedarfsorientierte und differenzierte medizinische Behandlung (Notfallambulanz, allgemeinmedizinische Versorgung), die Reduktion der Mehrfachuntersuchungen, bei allgemeinmedizinischer Versorgung nach Möglichkeit die „abschließende" Versorgung, die Stärkung der allgemeinmedizinischen Versorgung im Zentralraum insbesondere während den Tagesrandzeiten und an den Feiertagen.

Ist mit den Hausärzten allein in Zukunft die gesundheitliche Versorgung — gerade in den ländlichen Gebieten — nicht mehr lückenlos möglich?

Tilg: Die Medizin ist aufgrund der sehr hohen Anzahl von Absolventinnen des Medizinstudiums „weiblicher" geworden. Diese Veränderungen erfordern zeitgemäße Lösungen. Wenn wir derartige Lösungen gemeinsam schaffen, wird es uns auch in Zukunft gelingen, die Versorgung der Tiroler Bevölkerung qualitätsvoll sicherzustellen. Immer mehr Ärzte am Land wollen keine Alleinkämpfer mehr sein und rund um die Uhr im Einsatz stehen. Neue und zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit im Rahmen der Primärversorgung müssen hier zu tauglichen Lösungsansätzen führen.

Glauben Sie, dass auch Tirols Ärzte streiken werden?

Tilg: Ich stehe in ständigem Gesprächsaustausch mit den Betriebsräten und der Ärztevertretung und es gibt ein konstruktives Gesprächsklima mit der Tiroler Ärztekammer. Aufgrund der laufenden Gespräche gehe ich nicht von einem Streik aus.

