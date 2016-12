Von Hubert Daum

Haiming – Nicht nur Weihnachtsfriede, sondern auch Weihnachtsfreude in Haiming: Gut eineinhalb Jahre erledigte man die Amtsgeschäfte in den temporär angemieteten Amtsräumen in Ötztal-Bahnhof, während im Dorfkern das neue Haiminger Gemeindezentrum entstand. Ein 7,5 Millionen Euro schweres Projekt, das mit Eigenmitteln, Zuwendungen und zur Hälfte mit einem Darlehen finanziert wurde und wird. Die heurige Weihnachtsfeier könnte schon im neuen Schmuckkästchen stattfinden, denn zurzeit ist man emsig beim Umsiedeln. „Ab Montag werden die Amtsgeschäfte vom neuen Gemeindezentrum aus erledigt, auch wenn bis dorthin nicht alles fertig wird“, freut sich BM Josef Leitner. Die veranschlagten Projektkosten von rund 7,5 Millionen Euro könne man einhalten. Weitere 600.000 Euro müsse man für den Vorplatz einkalkulieren. Im Nebengebäude finden Arzt, Physiotherapeut, Raika und die Seniorenstube Platz, im Keller entsteht das neue Probelokal für die Musikkapelle.

In Sachen Entstehung des dritten Standortes von Handl Tyrol bringt das Christkind auch gute Nachrichten mit. Bereits im April wurden die Hochspannungsleitungen, die über das neue Areal führten, aufwändig in Richtung Bundesstraße verlegt. Nun hat man nahezu alle Behördenschritte hinter sich. GF Christian Handl: „Die Raumordnung ist erledigt, auch die naturschutzrechtlichen und gewerberechtlichen Bewilligungen sind da. Die Frist für den Aushang in der Gemeinde ist in dieser Woche verstrichen.“ Es folge nun noch das Prozedere des Grundverkehrs an der BH. Laut Handl werde dies „nicht sehr viel Zeit in Anspruch nehmen“, weil alle Genehmigungen da seien. Der finale Schritt sei dann die Eintragung in das Grundbuch. Die Gespräche über die Vergabe der Aufträge würden noch vor Weihnachten starten, die ersten Rodungsarbeiten können wahrscheinlich schon nächste Woche beginnen. Der Spatenstich ist für 29. Jänner geplant.