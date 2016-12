Telfs – 33,13 Mio. im ordentlichen und 21,93 Mio. im außerordentlichen Haushalt sieht der Haushaltsplan für 2017 vor, den der Telfer Gemeinderat am Donnerstagabend mit 16:5 Stimmen abgesegnet hat. Für das Budget votierten die Mehrheitsfraktion „Wir für Telfs“ von BM Christian Härting, die Grünen, die FPÖ und ein VP-Mandatar, während die Ein-Mann-Fraktionen Telfs Neu, SPÖ/PZT und Bürgerliste Telfs sowie zwei VP-Gemeinderäte den Voranschlag ablehnten – unterfüttert mit teils scharfer Kritik.

Zum Zankapfel wurde ein Beschluss, der am selben Abend getroffen wurde: Die Marktgemeinde wird das gesamte Untergeschoß des – derzeit im Bau befindlichen – neuen Telfer Bades an die Private Krankenanstalt Ges. m. b. H. (kurz: PKA) vermieten, die bereits in Innsbruck und Götzens ansässig ist. Diese möchte in Telfs ein Zentrum für Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie errichten. Um die 550 Quadratmeter großen Räumlichkeiten vom Rohbauzustand in einen vermietbaren Zustand zu bringen, wendet die Marktgemeinde 980.000 Euro auf.

Bei GV Angelika Mader (ÖVP), GR Sepp Köll (Telfs Neu) und GR Norbert Tanzer (SPÖ/PZT) stieß das auf blankes Unverständnis: Wenn man die 102.000 Euro für die notwendige Kubaturerweiterung einrechne, investiere die Gemeinde „weit über 1 Mio. Euro zusätzlich für einen privaten Investor“, schäumte Tanzer. Und verlange dafür mit 10,50 Euro pro Quadratmeter Nettonutzfläche „nicht einmal einen adäquaten Mietzins“. Zudem „knebelt sich die Gemeinde wie im alten Telfer Bad mit einem privaten Partner, den man dann nicht mehr herauskriegt“, kritisierte Tanzer – dort hatte es sich allerdings um einen Minderheitseigentümer gehandelt, den die Gemeinde „herauskaufen“ musste. Tanzer fürchtet „durch den Massenbetrieb“ auch Konkurrenz „für die vielen kleinen Physiotherapeuten“ in Telfs.

„Der Gemeinderat hat sich entschlossen, zusätzliche vermietbare Flächen zu schaffen“, konterte Härting. „Diese jetzt nicht zu vermieten, wäre schildbürgerhaft.“ Zumal die Investitionen durch die Mieteinnahmen refinanziert würden. Oswald Jenewein, geschäftsführender Gesellschafter der PKA, ergänzte, dass die Miete im Vergleich keineswegs niedrig sei, Härting habe „sehr gut und hart verhandelt“. Zudem zeige die Erfahrung, dass eine Koexistenz zwischen der PKA, die mit allen Krankenkassen verrechnet, und den niedergelassenen Wahltherapeuten bestens funktioniere. Telfs werde von einer besseren Gesundheitsversorgung profitieren, bilanzierte Jenewein, und könne zudem mit 40 bis 50 neuen Arbeitsplätzen rechnen. Am Ende wurden die Vermietung (die PKA verpflichtet sich auf 15 Jahre) und die Ausbaukosten mit fünf Gegenstimmen beschlossen.

Weitere neue Projekte im außerordentlichen Haushalt sind der Ankauf von insgesamt fast 22.000 m² an landwirtschaftlichen Grundflächen im Bereich Telfer Allee für eventuelle Gewerbegebiets-erweiterungen (um 550.000 Euro) oder die Errichtung von Löschwasserbrunnen in den Ortsteilen Moos, Sagl und Platten (165.000 Euro).

Beschlossen wurde auch, insgesamt 25 laufende Darlehen in Höhe von knapp 12 Mio. Euro von einem variablen auf einen Fixzinssatz umzuschulden. „Das hat den großen Vorteil, dass wir in den nächsten Jahren bei einem eventuellen Zinsanstieg keine bösen Überraschungen erleben“, meinte Härting. (md)