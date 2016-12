Gestern Abend wurde die vom Künstler Rudi Wach gestaltete Skulptur von Eduard Wallnöfer im Innenhof des Innsbrucker Volkskunstmuseums aufgestellt. Ursprünglich sollte die Bronze-Statue am Eduard-Wallnöfer-Platz beheimatet werden. Doch dagegen regte sich Widerstand, weil der Platz zuletzt zum Ort des Erinnerns an die Opfer des Nazi-Regimes geworden ist. In Absprache mit der Familie des langjährigen Landeshauptmanns wurde das Volkskunstmuseum auserkoren. Dort war auch der nackte Jesus von Wach bis zu seiner Aufstellung auf der Innbrücke ausgestellt. LH Günther Platter, Landtagspräsident Herwig Van Staa, Gemeindepräsident Ernst Schöpf und Wallnöfers Sohn, Eduard, nahmen an der Enthüllung teil.

Die FPÖ will bereits ab 1. Jänner mit ihrem Wahlkampf für die Landtagswahl 2018 beginnen. Das kündigte Landesparteiobmann und Spitzenkandidat Markus Abwerzger gestern an. Er selbst wird auch Bezirksspitzenkandidat in Innsbruck, in Innsbruck-Land geht der einst unter Ex-Parteiobmann Gerald Hauser ausgeschlossene und dann wieder in die Partei aufgenommene Patrick Haslwanter ins Rennen. NR Peter Wurm wird Innsbruck-Land-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl. (pn)