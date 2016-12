Wattens

Bereits für 2016 hatte der Wattener Gemeinderat ein Rekordbudget geschnürt (33,54 Mio. Euro) — der Voranschlag für 2017 setzt nun erneut ein kräftiges Ausrufezeichen: Der Gesamthaushalt umfasst 44,79 Mio. Euro, davon allein 18,28 Mio. Euro an einmaligen Ausgaben. Dennoch handle es sich um ein „reines Arbeitsbudget", das sparsam kalkuliert sei, betont BM Thomas Oberbeirsteiner (Für Wattens — VP). Schließlich gelte es vor allem laufende Großprojekte abzuhandeln: Das in Bau befindliche Sozialzentrum scheint 2017 mit 8,9 Mio. Euro im Budget auf, das neue Museum im Neidharthaus mit 3,7 Mio. Euro. Zugleich soll auch das dem Museum gegenüberliegende Gemeindeamt in neuem Glanz erstrahlen: Für die Fassadenrenovierung sind 650.000 Euro vorgesehen.

Weitere Schwerpunkte setzt Wattens bei den Bildungsstätten: 600.000 Euro werden für die Sanierung des Kindergartens Unterdorf I veranschlagt. Die Volksschule am Kirchplatz bedarf laut Oberbeirsteiner einer „Totalsanierung", hier sind 120.000 Euro für die Planung budgetiert. Neue Infrastruktur soll auch am Eislaufplatz entstehen: Für die Planung eines Tribünengebäudes sind ebenfalls 120.000 Euro vorgesehen. Auch die Sanierung des Schwimmbades wird die Gemeindepolitik intensiv beschäftigen, vor allem beim z-förmigen Becken bestehe „absoluter Handlungsbedarf", so Oberbeirsteiner. Im Herbst, nach der Badesaison, sollen die Arbeiten beginnen. In Summe sei mit 2,1 Mio. Euro zu rechnen, für 2017 sind 500.000 Euro veranschlagt. Der Haushaltsplan wurde einstimmig beschlossen, nur beim Budgetansatz für das Museum enthielt sich die FPÖ Wattens erneut der Stimme.

Absam

Weniger harmonisch verlief die Budgetsitzung in Absam: Die Fraktionen „Wir Absamer", „Zukunft Absam" und Grüne stimmten gegen den Voranschlag. Ihre — gemeinsam formulierte — Kritik: Das „auf breiter Basis" im Finanzausschuss erstellte Budget sei „im Nachhinein in einem Alleingang" von BM Arno Guggenbichler (SPÖ und Parteiunabhängige) geändert worden. Vor allem fehle die „vom Ausschuss einstimmig beschlossene Erstellung eines Gutachtens zur Straßenerhaltung". Die im Budgetentwurf vorgesehenen 210.000 Euro für den Bereich Straßen hätten sich gegenüber dem Finanzausschuss „in keinster Weise geändert", kontert BM Guggenbichler. Und die von der Opposition herangezogenen regionalen Benchmarks für Straßenbauausgaben könnten nicht einfach so auf Absam übertragen werden.

Insgesamt sieht der Budgetplan 18,38 Mio. Euro im ordentlichen und 2,95 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt vor. Für das Mehrzweckgebäude in der Dörferstraße 43 (Baubeginn: Februar 2017) sind 1,89 Mio. Euro budgetiert. Dort finden die Apotheke und die Lebenshilfe ebenso Platz wie eine Zahnarztpraxis, eine Ordination für Allgemeinmedizin und Vereinsräume.

Je 650.000 Euro sind 2017 und 2018 für die Erweiterung des Sportplatzgeländes (Kleinfußballfeld, Bogenschießanlage) vorgesehen. Für Neuanschaffungen der Feuerwehr sind 2017 knapp 500.000 Euro budgetiert. Nächstes Jahr sollen zudem die aufwändigen Hochverbauungen am Hochmahdkopf, wo 2014 ein verheerender Waldbrand wütete, abgeschlossen werden.

Zirl

Ein „Sparbudget" — mit 19,53 Mio. Euro im ordentlichen und 4,88 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt — sieht BM Thomas Öfner (Für Zirl) im Voranschlag 2017. Die in der Vorperiode verwirklichten Großprojekte (Veranstaltungszentrum B4, Familienzentrum FamBoZi) würden sich auswirken, die frei verfügbaren Mittel seien „dramatisch nach unten gegangen" (Prognose 2013: 1,67 Mio. Euro, Prognose 2017: 250.000 Euro). Investitionen seien nächstes Jahr daher „fast ausschließlich über Darlehen und Bedarfszuweisungen" möglich. Dennoch wird die Marktgemeinde 2017 unter anderem zwei neue Kindergartengruppen schaffen (siehe Artikel unten).

„Zirl Aktiv" und die FPÖ stimmten gegen das Budget: Hauptkritikpunkt war der in derselben Sitzung beschlossene Ankauf der Liegenschaft Bahnhofstraße 38 — auf der sich das Zirler Asylwerberheim befindet — um ca. 2,8 Mio. Euro. Öfner spricht von einer „Zukunftsinvestition", einer „guten Abrundung" für das Gewerbegebiet „Zirler Wiesen", das die Gemeinde in den nächsten Jahren gemeinsam mit privaten Investoren groß entwickeln will. Zudem wäre die Gemeinde damit „beim Thema Asyl direkt am Verhandlungstisch". Für „Zirl Aktiv" ist die Begründung für den geplanten Kauf hingegen „nicht nachvollziehbar", die Gemeinde steige damit vielmehr „ins Immobilienspekulationsgeschäft" ein. (md)