Innsbruck – In regelmäßigen Abständen fragt die Tiroler Landesregierung die Befindlichkeiten der Bevölkerung ab: so auch zwischen 28. Oktober und 8. November. Durchgeführt hat die Umfrage das „M+R Institut für Marktforschung und Regionalumfragen“ in Wien. 600 Tirolerinnen und Tiroler ab 16 Jahren wurden befragt, die Schwankungsbreite der Ergebnisse beträgt +/- 4,1 Prozent. Neben der Frage, welche die wichtigsten Aufgaben und Probleme sind, um die sich die Politik in Tirol mehr kümmern sollte, stand diesmal auch Olympia im Vordergrund.

Bekanntlich hat das Land zuletzt eine Machbarkeitsstudie zu einer möglichen Olympiabewerbung für 2026 in Auftrag gegeben. Wobei die zentrale Fragestellung für diese Untersuchung, ob Olympische Spiele in Tirol ökologisch und wirtschaftlich vertretbar sind, in der Umfrage bereits vorweggenommen wird. Und gleichzeitig werden dort mit Winterspielen automatisch positive Effekte verbunden. Aus diesem Blickwinkel sind deshalb die Ergebnisse zu bewerten.

Wirklich festgelegt haben sich bereits 23 Prozent, die auf jeden Fall dagegen sind, und 27 Prozent, die sich generell für die Durchführung weiterer Winterspiele aussprechen, „weil sie für Tirol viele Vorteile wie zum Beispiel neue Sportstätten oder Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur bringen“. 48 Prozent würden sie unterstützen, wenn sie tatsächlich keine Auswirkungen auf die Umwelt haben und auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Für die Politik gelten diese Bedingungen ebenfalls als Voraussetzung für eine Bewerbung, letztlich wird es einmal mehr auf die „Bewertung“ der Olympiastudie ankommen. Und da werden sich wohl die Interpretationsspielräume auftun.

Ein Trend setzt sich allerdings in der Landesumfrage fort: Wie schon die Befragung der Universität Innsbruck gezeigt hat – die TT berichtete –, steigt die Zustimmung zu Olympia, je jünger die Befragten sind. 45 Prozent der heute 16- bis 19-Jährigen wollen Olympische Spiele in Tirol haben. In Innsbruck stehen ebenfalls die unter 25-Jährigen den Olympischen Spielen mit 62 Prozent überdurchschnittlich positiv gegenüber.

Im Prinzip untermauert die vorliegende Meinungsumfrage der Landesregierung auch das landesweite Ergebnis bei der Olympiavolksbefragung 1997: 69 zu 31 Prozent ging sie damals zugunsten von Olympia aus, in Innsbruck waren 47,4 Prozent der Bevölkerung dagegen. „Generell“ bzw. für „ökologisch und wirtschaftlich“ vertretbare Spiele wären heute 75 Prozent.

Wie sieht es mit den weiteren Umfrageergebnissen aus? 71 Prozent der Befragten glauben, dass sich Tirol eher in die richtige Richtung entwickelt. Bei vorherigen Umfragen lagen diese Werte bei rund 62 Prozent. Entspannt hat sich offenbar das Flüchtlingsthema. Waren im März noch 33,7 Prozent dafür, dass sich das Land im Sinne von „weniger Asylwerber und mehr Integration“ darum kümmern sollte, so sind aktuell 14 Prozent dieser Meinung. Aber nach wie vor gab es dafür die meisten Nennungen. Dahinter folgen leistbares Wohnen (11,2 Prozent), weniger Verkehr (10,8 Prozent), mehr Arbeitsplätze schaffen (9,8 Prozent), Umweltschutz (8,5 Prozent) oder das Transitproblem lösen mit 6,7 Prozent. (pn)