Innsbruck – 2018 wird in Innsbruck ein neuer Gemeinderat gewählt und der Bürgermeistersessel neu vergeben. Die Viererkoalition bestehend aus Für Innsbruck, Grünen, SPÖ und ÖVP steht somit vor ihrem letzten vollen Arbeitsjahr. Vorgenommen hat sich die Regierung mit ihren sieben Stadtsenatsmitgliedern für 2017 auf alle Fälle einiges. Der TT gewährten die Ressortverantwortlichen Einblick­e in Projekte und Neuerungen, die auf die Innsbrucker in den nächsten zwölf Monaten so warten:

Bildung: Während an der Fertigstellung der Räumlichkeiten für die neue Stadtbücherei (samt Stadtmodell und Andechsgalerie) im „P2“-Turm nahe dem Frachtenbahnhof noch gearbeitet wird, soll im heurigen Jahr ein­e Art Bildungsstrategie für die Landeshauptstadt ausgearbeitet werden. Am Sonderpädagogischen Zentrum „Schule am Inn“ am Prandt­auerufer soll eine Volksschulklasse mit verschränktem Unterricht etabliert werden.

Bürgerbeteiligung: Die – teils nur mäßig angenommenen – Stadtteiltage von Politik und Beamtenschaft werden im ersten Halbjahr fortgesetzt. Ebenso der 2016 gestartete Beteiligungsprozess für die Pendelbahntalstation-Zukunft in Igls. In Diskussion ist noch, wann für den Bereich Klosteranger/Siegl­anger/Mentlberg ein Stadtteilentwicklungsprozess ähnlich jenem erfolgreichen in Mühlau starten kann.

Flüchtlinge: Für all jene in Innsbruck lebenden Flüchtlinge, denen ein Asylstatus zuerkannt wird, wird an Übergangswohnungen und auch der beruflichen Integration gearbeitet.

Grünanlagen: Der bestehende, heruntergekommene Ballspielplatz auf der Hungerburg soll einem neuen, erweiterten (Klein-)Kinderspielplatz weichen. Eine neue Grünanlage südlich des Zeughauses ist in Vorbereitung, jedoch abhängig von angedachten (Umbau-)Arbeiten am Zeughaus selbst.

Infrastruktur: Zentrales Thema wird Anfang 2017 auch die neue Patscherkofel-Einseilumlaufbahn bleiben. Noch bis Februar soll in einer Sondersitzung des Gemeinderates über die zu erwartenden Mehrkosten des 41 Mio. € teuren Gesamtprojektes berichtet werden.

Kultur: Obwohl noch eine Zeit lang hin, sollen die Vorbereitungen für das Kaiser-Maximilian-Jubiläumsjahr 2019 (500. Todestag) im heurigen Jahr ihren Höhepunkt erreichen. Was genau geplant ist, wird aber noch unter Verschluss gehalten.

Müll: Die viel kritisierte Umstellung des Müllsammelsystems soll mit März finalisiert werden. Ausständig sind die Bereiche Wilten nördlich des Südrings, die Innen- und Altstadt. Gerade in letzteren Stadtteilen dürften mit dem geänderten Sammel­modus wieder Proteste der Bevölkerung einhergehen.

Planung: Sowohl die Planungen für das Campagne­areal als auch die Verbauung in Hötting-West Richtung Kranebitten sollen vorangetrieben werden. Während in der Campagne (Reichenau) bereits der erste Architekturwettbewerb für das erste Baufeld ausgelobt werden soll, sollen in Hötting-West die Verhandlungen mit den jeweiligen Grundeigentümern starten. In der ersten Jahreshälfte soll auch das derzeit noch beim Land zur Vorprüfung liegende örtliche Raumordnungskonzept einen ersten Auflagebeschluss im Gemeinderat erfahren.

Soziales: Das Sozialamt wird heuer um drei Mitarbeiter aufgestockt, um der Antragssteigerung Herr werden zu können. Den „Strukturplan Pflege“ wird die Stadt in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Wohnheims Pradl (Neubau Haus A) erfüllt haben.

Sport: Noch im ersten Halbjahr soll die Machbarkeitsstudie von Stadt und Land zur Durchführbarkeit von Olympischen Winterspielen 2026 vorliegen. Bis Ende des Jahres müssen sich Tirol und Innsbruck entschieden haben, ob eine offizielle Bewerbung an das OÖC abgegeben wird. Zuvor warten im Jänner noch die Rodel- und Junior-Shorttrack-WM in Igls bzw. am neuen Außeneisring der Olympiaworld. Baulich soll im Spätherbst der Startschuss für das neue Football-Zentrum südlich des Tivoli und im März jener für die neue Tennisanlage am Paschbergweg erfolgen. Das heiß ersehnte Kletterzentrum am WUB-Areal soll bis Ende März fertig gestellt sein.

Tourismus: Mit Spannung erwartet, dürfte eine bis Februar vorliegende Hotelstudie der Stadt für genug Diskussionsstoff für die folgenden Wochen sorgen. Eine Neuausrichtung soll auch die Vitalregion südöstliches Mittelgebirge, die in Kooperation zwischen Umlandgemeinden und der Stadt ausgearbeitet wird, bringen. Erst mit dem Jahreswechsel 2017/18 soll erstmals eine Laser-/Licht-Performance das traditionelle Feuerwerk am Bergsilvester ersetzen. Das Konzept hierzu soll bis Mitte des Jahres vorliegen.

Verkehr: Ende 2017 wird der West-Ast der neuen Straßenbahn bis zur Technik in Betrieb gehen. Im Osten wird an der Weiterführung der Tram ins O-Dorf gebaut werden – unter anderem mit einer neuen Brücke parallel zur Grenobler Brücke. Die umstrittenen, weil erhöhten Öffi-Tarife werden die Innsbrucker Verkehrsbetriebe mit 1. Februar einführen. Die versprochene Evaluierung der Parkraumreform soll im ersten Quartal veröffentlicht werden – ob es danach zu Änderungen kommen wird, ist offen. In welchem Ausmaß der Haus-der-Musik-Vorplatz verkehrsberuhigt werden kann, das soll sich ebenso im kommenden Jahr entscheiden. Eine Steuerungs­gruppe soll hierzu Varianten ausarbeiten.