Reutte – In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden die Gemeindeabgaben der Marktgemeinde Reutte neu festgesetzt. Ein wesentlicher Punkt waren die Erschließungskostenbeiträge. Dies sind jene Kosten, die Bauherrn für die straßenbauliche Erschließung des Baugrundstückes durch die Gemeinde verrechnet werden. Die Gebühren werden anhand eines Faktors, der von der Landesregierung verordnet wird, ermittelt. Die jeweilige Gemeinde legt dann einen Prozentsatz dieses Faktors fest. Der daraus entstehende Euro-Betrag wird mit den Quadratmetern und dem umbauten Raum des Bauprojekts hochgerechnet und dem Bauwerber vorgeschrieben.

Im Jahr 2014 wurde der Faktor von der Landesregierung neu verordnet und nach über 15 Jahren für Reutte mehr als verdoppelt. Damit war der Gemeinde ein Instrument in die Hand gegeben, den hohen Erschließungsaufwand umzulegen. Verwundert zeigt sich die Gemeinderatsfraktion „Gemeinsam für Reutte“ darüber, dass erst jetzt dieser neue Faktor von Bürgermeister Alois Oberer dem Gemeindevorstand und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde – also erst zwei Jahre später, wie VBM Klaus Schimana in der Sitzung ausführte. „Reutte hätte in den letzten beiden Jahren Zehntausende Euro an Erschließungskostenbeiträgen mehr verrechnen können. Besonders Wohnbauträger wurden damit geschont, da es in Reutte in diesem Zeitraum nicht viele private Häuslbauer gab“, erklärt Schimana. GR Ernst Hornstein: „Im alten Gemeindevorstand wurde eine Änderung des Berechnungsfaktors durch das Land nie besprochen, sondern immer der alte Faktor weitergeschrieben. Ich verstehe nicht, warum der Bürgermeister den neuen Faktor nicht schon früher zur Beschlussfassung vorgelegt hat – in Zeiten enger Budgets eine vergeudete Chance, gemeindeeigene Gebühren rechtskonform anzupassen. Stand dahinter Schlamperei oder Kalkül?“, fragt sich Hornstein.

BM Alois Oberer entgegnete, dass der alte Gemeinderat die Erhöhung nicht beschlossen hätte. „Das ist ein Fakt. Aber damals hatte die Liste von Schimana eine Mehrheit, sie hätte das ja einfach durchsetzen können.“ Nun werde die Verwaltung angepatzt.

Schimana entgegnete, dass die neue Verordnung im Gemeinderat niemandem bekannt war. Für ihn ein Versäumnis des Bürgermeisters, das Zehntausende Euro gekostet habe. VBM Michael Steskal von der Bürgermeisterliste: „Die Gebührenordnung im Landesgesetzblatt war immer allen frei zugänglich.“ Die Erhöhung wurde einstimmig beschlossen. (hm)