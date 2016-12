Lienz – Am Dienstag wurde im Lienzer Gemeinderat das Budget für 2017 beschlossen. Neun Budgetkapitel des ordentlichen Haushaltes wurden fast durchwegs einstimmig – GR Gerlinde Kieberl (GUT) enthielt sich bei der Gruppe 7 (Wirtschaftsförderung) ihrer Stimme – durchgewinkt. Der sechste Haushalt der Ära Elisabeth Blanik ist damit abgesegnet. Es handelt sich um ein Budget mit einem Volumen von gut 45 Mio. Euro. Mit dem Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks sind es knapp 49 Mio. Euro.

37,68 Mio. Euro sind im ordentlichen Haushalt budgetiert, damit ist die bisherige Höchstmarke erneut geknackt worden. Für den außerordentlichen Haushalt sind Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 7,75 Mio. Euro vorgesehen.

Die Stadt steht in puncto Transferzahlungen, insbesondere an das Land, vor großen Herausforderungen. „Sie sind massiv gestiegen, während auf der Einnahmenseite die Ertragsanteile gleich geblieben sind“, so BM Elisabeth Blanik zu diesem Kraftakt. Rund 12,4 Mio. Euro an Transferzahlungen seien 2017 zu leisten, parallel dazu würden sich die Einnahmen nur auf 3,66 Mio. Euro belaufen.

Der Gürtel ist ziemlich eng zu schnallen. Für das Jahr 2017 mussten etliche Mittelanforderungen für einmalige Ausgaben gänzlich gestrichen oder reduziert werden.

Um ausgeglichen bilanzieren zu können, muss auf Rücklagen zurückgegriffen werden. Diese werden bis Ende 2017 von 6,5 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro schrumpfen. Wachsen wird indes die Schuldenlast. Der Stand wird bis Ende 2017 auf 16,9 Mio. Euro ansteigen. Der Verschuldungsgrad der Stadt dürfte einen gehörigen Sprung von 40,28 auf 69,25 Prozent machen, man bewegt sich also vom mittleren in den starken Verschuldungsbereich. Die Frage nach dem Grund ist vor allem mit dem hohen Fremdmittelbedarf zur Finanzierung des außerordentlichen Vorhabens „Um- und Zubau Dolomitenstadt Lienz“ (Bankdarlehen 10,7 Mio. Euro) und der damit einhergehenden Steigerung des jährlichen Schuldendienstes zu beantworten. Neu an Darlehen aufgenommen werden 1,8 Mio. Euro für den Gemeindestraßenbau und 350.000 Euro für den Neubau der Polytechnischen Schule.

Die größten Brocken der Vorhaben des außerordentlichen Haushalts: Gemeindestraßen (1,8 Mio. Euro), Dolomitenbad (1,1 Mio. Euro), Neubau Polytechnische Schule und Beitrag für den Schulcampus (550.400 Euro), Grundankäufe (553.000 Euro) und die Drehleiter für die Feuerwehr (520.000 Euro).

Der Sparkurs behagt nicht allen. Als „zu wenig zukunftsweisend“ kritisierte Vizebürgermeister Kurt Steiner (VP) das Budget: „Tapferkeit schaut anders aus.“ Vizebürgermeister Siegfried Schatz (SP) erklärte: „Wenn man sieht, wie sehr der Verschuldungsgrad gestiegen ist, müssen wir streichen. Es macht keinen Sinn, uns noch mehr zu verschulden.“ BM Elisabeth Blanik schlug in dieselbe Kerbe und zählte einige Herausforderungen auf, welche die Stadt in naher Zukunft zu stemmen haben wird: Beiträge zu Tierheim und Bergrettungsheim, der Bau der Schule, die Verlegung des Eislaufplatzes und der Stadtsaal. „Auch in die Breitbandinfrastruktur investieren wir Hundertausende Euro“, ergänzte Blanik. (func)