Von Matthias Reichle

Tobadill – „Bis dato ist es das größte Budget in der Geschichte“, bestätigt Bürgermeister Martin Auer. Seine Gemeinde Tobadill hat vor wenigen Tagen einen Haushaltsplan beschlossen, der es in sich hat. Zwei Mio. Euro hat das 500-Seelen-Dorf für das kommende Jahr veranschlagt – 1,25 Mio. im ordentlichen und 750.000 Euro im außerordentlichen Haushalt. Dabei ist die Gemeinde in der Statistik der BH Landeck nach Spiss die Gemeinde mit dem wenigsten finanziellen Spielraum im Bezirk und der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung.

So sind es auch keine „Luxus-Ausgaben“, sondern Investitionen in die Infrastruktur, die den Haushaltsplan dominieren. Wie eine Trinkwasserleitung nach Wiesberg (230.000 Euro), das Kanalprojekt, das im selben Zug verwirklicht werden soll (330.000 Euro), oder die neue Trinkwasserleitung ab der Quellfassung, die Tobadill gemeinsam mit Pian­s baut (170.000 Euro). Auch die Sanierung des Gemeindehauses ist mit 250.000 Euro budgetiert. Hier wird es laut Bürgermeister aber zunächst mit Unterstützung des Landes eine genaue Studie geben. Damit ist bereits der nächste große Brocken in Anmarsch.

Möglich sei das Budget nur dank Mitteln aus dem Gemeindeausgleichsfonds und vom Land, so Auer. Es müssen aber auch neue Kredite aufgenommen werden. Der Verschuldungsgrad Tobadills steigt damit wieder über 100 Prozent.

Es seien riesige Ausgaben, die aber zu machen sind, betont Andreas Walser von der Gemeindeaufsicht an der Bezirkshauptmannschaft Land­eck. Es würde jeder Euro dreimal umgedreht. „Man muss weiter schauen, dass die Gemeinde unterstützt wird, sonst geht es nicht.“ Die Finanzen kleiner Gemeinden müsse man über mehrere Jahre anschauen, um sie richtig zu beurteilen. Verhältnismäßig kleine Summen haben dort oft große Wirkung.