Von Hubert Daum

Wenns – Heute ab 19 Uhr möchte sich der Wenner Gemeinderat selbst ein Weihnachtsgeschenk machen: In der letzten heurigen Sitzung stehen sämtliche Beschlussfassungen für die Realisierung des projektierten Chaletdorfes im Weiler Bichl auf der Tagesordnung. Wie mehrfach berichtet, beabsichtigt ein Gemeindebürger mit der Hilfe von Schweizer Investoren die Errichtung von 19 Chalets als Ferienwohnungen mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 10 Millionen Euro.

Da dies auf einem 7680 Quadratmeter großen Areal angrenzend an die Wohnhäuser im Weiler Bichl geschehen soll, gingen und gehen die Einwohner auf die Barrikaden. Während Werner Dobler, Sprecher der Bürgerinitiative, vehement dagegen ankämpft, argumentieren BM Walter Schöpf und die Touristiker mit der touristischen Chance für das vordere Tal, das an Bettenschwund leide. Hauptkritikpunkt der Gegner ist die Informationspolitik, die nicht stattfinde. Dobler: „Wir haben keine Gelegenheit bekommen, unsere Argumente öffentlich darzulegen.“ Deshalb forderte er eine Gemeindeversammlung, die bis dato nicht abgehalten wurde. Hermann Reheis von der Gemeindeaufsicht in der Bezirkshauptmannschaft: „Laut Tiroler Gemeindeordnung ist eine jährliche Gemeindeversammlung verpflichtend, wird sie jedoch nicht abgehalten, gibt es keine Sanktionen.“

Über Ersuchen der Bichler Bürger schaltete sich auf Landesebene die Liste Fritz ein und befasste die Regierung mit 30 diesbezüglichen Fragen. In der Stellungnahme von LR Johannes Tratter heißt es sinngemäß, dass kein Raumordnungsverfahren bei der Aufsichtsbehörde anhängig sei. Aus diesem Grund könne man diesbezügliche konkrete Fragen nicht beantworten. LHStv. Ingrid Felipe verweist auf „Prüfung auf Gemeindeebene“ und die örtliche Raumordnung. Auch in der schriftlichen Stellungnahme an die Initiativgruppe Bichl des Büro Tratter heißt es unter anderem: „Das Projekt fällt grundsätzlich in den Bereich der örtlichen Raumordnung.“

Die Initiative möchte allerdings weiter kämpfen und strebt nun eine Bürgerbefragung an. Eine solche ist verpflichtend, wenn ein Sechstel der Wahlberechtigten mit ihrer Unterschrift diese fordern. Dobler: „Wir haben rund 300 Unterschriften beisammen und werden sie im Rahmen der Gemeinderatssitzung übergeben.“ Diese beginnt heute um 19 Uhr und beabsichtigt die relevanten Beschlüsse im Bereich der Raumordnung und der Flächenwidmung.