Von Peter Nindler

Innsbruck – Hinter den auf Anfrage der SPÖ im Nationalrat vom Innenministerium veröffentlichten Zahlen zur Polizeiarbeit in Österreich bzw. Tirol verbirgt sich der gesamte Spannungsbogen der Exekutive. Ohne Berücksichtigung der 29 in Karenz befindlichen Polizistinnen und Polizisten sowie jener, die sich in Ausbildung befinden, tut sich bei den 1973 Planstellen im Oktober 2016 eine Lücke auf. Inklusive der Beamten mit herabgesetzter Wochendienstzeit beträgt das so genannte Vollbeschäftigungsäquivalent der im Einsatz stehenden Polizisten 1726,3 Stellen. In der Belastung gibt es deshalb tatsächlich eine Schieflage, insgesamt jedoch mehr Polizisten als Planstellen. Für Landespolizeidirektor Helmut Tomac geht es deshalb darum, den Unterschied zu verringern.

Ein Faktor, der durchaus Rolle spielt, ist der Anteil der Frauen in der Polizei. In Tirol liegt er bei 17 Prozent, rund 300 Polizistinnen stehen im Einsatz. „Karenzierungen und später geringere Wochenarbeitszeiten sind dann zu berücksichtigen“, sagt Tomac. Spüren tun das die einzelnen Polizeiinspektionen, weshalb „wir bei darüber hinausgehenden Wünschen für die Herabsetzung von Wochenstunden sehr restriktiv vorgehen“, fügt der Landespolizeidirektor hinzu. Hier gehe es schließlich um die Aufrechterhaltung des Dienstes.

In den nächsten Jahren soll sich die Lücke zwischen Vollzeitäquivalenten und Planstellen immer weiter schließen. Zum einen wurden heuer 225 Polizeischüler aufgenommen, im nächsten Jahr werden es noch einmal 175 sein. Das ist auch notwendig, schließlich wird in den kommenden fünf Jahren im Bereich der Landespolizeidirektion mit einem natürlichen Abgang von 333 Personen gerechnet. Tomac spricht auch davon, dass Tirol 2017 und 2018 rund 200 Planstellen zusätzlich bekommt.

Die geänderte Exekutivarbeit stellt die Polizei insge- samt vor große Herausforderungen. Auch in Tirol. Migration und Flucht führten zu Verlagerungen. Tomac: „Bisher haben wir im Zusammenhang mit Ausgleichs- maßnahmen oder Schleierfahndungen die Beamten aus den Polizeiinspektionen heraus rekrutiert, um diese zu gewährleisten.“ So wurden der Polizeiinspektion Steinach-Wipptal laut Innenministerium aus anderen Dienststellen 20 Polizisten zugeteilt.

Damit es allerdings in der polizeilichen Grundversorgung nicht zu Engpässen kommt, kündigt Tomac „flexiblere Strukturen“ und Sondereinheiten an. „Hier sollen bewusst Schwerpunktzuteilungen für Kontrollen im Grenzbereich erfolgen, die die anderen Polizeiinspektionen nicht belasten.“ Davon verspricht sich die Tomac eine deutliche Entlastung. „Und wir können viel besser auf die aktuellen Herausforderungen reagieren.“