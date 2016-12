Die Medizinische Universität Innsbruck hat jetzt offiziell die Funktion eines Rektors ausgeschrieben. Ursprünglich hat die amtierende Rektorin Helga Fritsch die vorzeitige Verlängerung ab Oktober 2017 angestrebt. Doch weil sie dafür die notwendige Zweidrittelmehrheit im Senat nicht erreicht hätte, zog sie ihren Antrag zurück. Bis 31. Jänner können sich jetzt mögliche Kandidaten bewerben, Fritsch kündigte ihre neuerliche Bewerbung bereits an. Seit der Eigenständigkeit der Medizinischen Universität 2004 wurden die Rektoren entweder vorzeitig abgelöst, warfen das Handtuch oder schafften keine zweite vierjährige Amtszeit.

Die Begabtenförderung für Schüler müsse besser dotiert werden, fordert FP-Nationalrat Gerald Hauser. Der Anteil der Risikoschüler – das seien solche, die nicht über ausreichend Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen verfügten – sei massiv auf ein Drittel gestiegen. Der Anteil an Spitzenschülern in Österreich werde immer kleiner und sei in den letzten zehn Jahren von 20 auf 15 Prozent und unter den OECD-Schnitt gesunken. „Bei den 15- und 16-Jährigen waren 2006 mehr als 18.000 Spitzenschüler, zehn Jahre später sind es nur noch 12.500“, sagt Hauser. Deutschland oder Slowenien hätten einen höheren prozentuellen Anteil an Begabten als Österreich. Der Bundesrechnungshof kritisiere, dass es keine Strategie zur Ausgestaltung der Begabtenförderung in Österreich gebe. Im Rechnungshofausschuss zum Parlament seien Vorschläge, unter anderem eine verpflichtende Begabtenförderungsausbildung aller Lehrpersonen und die Sensibilisierung der Gemeinden und Eltern, diskutiert worden. Es brauche zudem einen Ansprechpartner für Begabtenförderung an jeder Bildungsinstitution, fordert Hauser.

Das Landesbudget hat die Liste Fritz noch einmal durchforstet. Es wurde im Dezember-Landtag mit den Stimmen von Schwarz-Grün verabschiedet. „In den 374 Seiten des Landesbudgets 2017 finden sich allein 292 Budgetzeilen mit dem nebulosen Titel ,Entgelte für sonstige Leistungen‘“, kritisiert Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. In diesen Budgetzeilen würden sich rund 85 Millionen Euro Steuergeld verstecken. „55 Millionen davon fließen pauschal an die Tiroler Sozialen Dienste, wofür genau sie dort verwendet werden, wissen die Landtagsabgeordneten und damit die Bevölkerung nicht. Kein Einblick, null Transparenz“, bilanziert Haselwanter-Schneider. Die restlichen 30 Millionen Euro würden von den schwarzen und grünen Landesräten direkt verplant. „Wofür genau sie das Geld verwenden, bleibt im Dunkeln.“ (pn, aheu)