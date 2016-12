Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zwei hellrot­e Häuser nennt Pema-Chef Markus Schafferer in der Innsbrucker Südbahnstraße, sozusagen dem Entree zum Hauptbahnhof, sein Eigen. Diese – derzeit noch mit vermieteten Wohnungen und Büros – will Schafferer abreißen und durch ein neues Hochhaus ersetzen lassen, die TT berichtete. „P3“ wäre dann neben dem „Headline“ in der Brunecker Straße und dem in Bau befindlichen „P2“ (Amraser Straße) Schafferers dritter Turm im Umfeld des Hauptbahnhofs.

Ob Schafferer diese rund 50-Millionen-Euro-Investition auch tätigen wird, ist derzeit noch offen. Weil die Vorstellungen zwischen Investor und der Stadtführung bezüglich der dort verträglichen Flächen noch weit auseinanderzuliegen scheinen. Ein von Schafferer beauftragtes Gutachten soll von über 15.000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche (BGF) ausgehen, die hier stadtplanerisch noch zu vertreten wären. Eine extern vergebene Expertise der Stadt soll lediglich von 8000 m² BGF ausgehen.

Auf TT-Anfrage bestätigt Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne), dass sowohl die Stadtplanung als auch der Gestaltungsbeirat (IGB) Schafferers Flächenvorstellungen ablehnen würden. Zum Vergleich: Der Bestand (Hochpunkt: rund 30 Meter) soll nur über 4400 m² verfügen.

Der heute tagende Bauausschuss soll nun die Rahmenbedingungen für einen zweistufigen Architekturwettbewerb festzurren. In der ersten Stufe sollen die Architekten den Standort auf Basis der zwei Studien hinsichtlich der verträglichen Bruttogeschoßfläche abklopfen. „Aber mit einem Deckel nach oben“, ergänzt Fritz. Dieser soll bei circa 8000 m² liegen. Fritz kann sich ein Projekt zwischen 7000 bis 9000 m² BGF vorstellen. Damit könne Schafferer noch ein Hotel mit etwas über 200 Zimmern verwirklichen. Und auch die Ansiedlung des Cinematograph dürfte sich dann noch ausgehen. Das sei mit BM Christine Oppitz-Plörer abgestimmt, so Fritz.

Mit einem zweistufigen Wettbewerb zeige sich die Pema grundsätzlich einverstanden, heißt es gestern. Die Wettbewerbsjury solle entscheiden, welche Kubatur machbar ist. Man hoffe aber schon sehr, dass am Ende ein Ergebnis „über 10.000 m²“ herauskomme. Denn: „Unter 10.000 m² Bruttogeschoßfläche ist das Projekt wirtschaftlich nicht möglich“, sagt Schafferer klar. Werde diese Grenze unterschritten, sollen die Häuser bestehen bleiben und saniert werden. Dies sei aber nicht als Drohung an die Stadt zu verstehen, heißt es. Aber natürlich müsse man die Wirtschaftlichkeit der Investition im Auge behalten. Gerade eben, was die Ansiedlung eines Motel One mit kolportiert 250 bis 300 Zimmern an diesem Standort betreffe. Zuletzt hatten sich Innsbrucker Hoteliers vehement gegen die Dimension des Motel One zur Wehr gesetzt. Geht aber alles glatt, will die Pema neben dem Hotel auch Büro- und Wohnnutzung im „P3“ unterbringen. Und Ende 2017 mit dem Bau beginnen.

Für die ÖVP kündigte gestern Christoph Appler an, im Ausschuss eine Zuweisung an die Klubs beantragen zu wollen. Schließlich habe man den Akt erst am Dienstag übermittelt bekommen.