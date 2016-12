Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es war neben dem angedachten „Schlafverbot“ eines der umstrittensten Sozialthemen in diesem Jahr in Innsbruck: der Einzug einer Bremse bei der Gewährung für Mietzinsbehilfe. Wie berichtet, stimmte der Gemeinderat noch vor der Sommerpause mehrheitlich für die Einführung einer dreijährigen Wartefrist ab 1. September. Auch, weil eine landesweit einheitliche Mietzinsbeihilfenregelung außer Sicht ist.

Erwartungsgemäß wurden noch vor diesem Stichtag viele Anträge auf Mietzinsbeihilfe gestellt, die TT berichtete. Welche Auswirkungen die verschärfte Regelung aber tatsächlich hat, geht nun sowohl aus einer vorliegenden Anfragebeantwortung des zuständigen Stadtrates Andreas Wanker (ÖVP) an die Grünen als auch aus dem Jahresbericht des Amtes für Wohnungsservice hervor.

So wurden zwischen der GR-Beschlussfassung Mitte Juli und dem Inkrafttreten im September 2228 Mietzinsbeihilfeanträge im Magistrat eingereicht – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 1154 Stück. Der überwiegende Teil davon, nämlich rund 80 Prozent, wurde von Studenten eingebracht. Bereits in einer Uni-Umfrage zeigte sich kürzlich, dass nahezu jeder dritte von der Beihilfenbremse Betroffene unter 25 Jahren und in Ausbildung ist. Das ist freilich keine Überraschung – zielte der Politbeschluss doch genau auf diese Gruppe ab. Denn die derzeit rund 28.500 eingeschriebenen Studenten tragen nicht unwesentlich zur Verknappung des Wohnungsangebotes in der Landeshauptstadt bei.

Seit September habe man rund 350 Anträge aufgrund der Dreijahresfrist ablehnen müssen, sagt Wanker. Bei rund zwei Dritteln davon handelte es sich um so genannte Folgeanträge. Auffallend ist, dass zwischen Anfang September und Ende Oktober die Anzahl an Hauptwohnsitz-Neuanmeldungen von 5076 (2015) auf 4267 (2016) markant zurückgegangen ist. Auch das dürfte ein in Kauf genommener Nebeneffekt sein. Der Großteil der Neuanmeldungen in diesem Zeitraum seien nun einmal Studenten, sagt Wanker. Im Gegenzug blieb die Anzahl der Abmeldungen mit 1495 im Vergleich zum Vorjahr (1461) nahezu gleich.

Ungeachtet der verschärften Regelung stieg die Mietzinsbeihilfe aber auch im heurigen Jahr weiter an. So wurden in Summe 10.343 Anträge und damit um vier Prozent mehr als 2015 gestellt. Insgesamt wurden knapp 22 Millionen Euro ausbezahlt – die Stadt musste davon 6,6 Mio. € aufbringen. Den Großteil trägt das Land.

Für Grünen-Klubobfrau Uschi Schwarzl steht fest, dass die Änderungen auf Stadtebene „wie im Vorfeld befürchtet nicht nur zu einer verstärkten sozialen Schieflage, sondern auch zu einer höheren Belastung der Stadtfinanzen führen“. Schwarzl spielt damit auf den mit 800.000 € dotierten Studenten-Überbrückungsfonds an, den die Stadtregierung eingerichtet hat. Da die Beihilfe als „Anreiz“ zur Hauptwohnsitzanmeldung nun wegfalle, werde die Stadt diesen Rückgang wohl über den Finanzausgleich „bitter zu spüren bekommen“, sagt Schwarzl. Auch warten die Grünen noch immer auf Regelungen für Härtefälle. Dass durch die Neuregelung auch nur eine einzige Wohnung billiger werde, hält Schwarzl „für Wunschdenken“. Hierzu müsste es nachhaltigere Maßnahmen geben.

Der grünen Kritik hält Wanker entgegen, dass die Steigerung der Beihilfe zumindest eingedämmt werden konnte. Bezüglich der Härtefälle soll Sozial-StR Ernst Pechlaner bis Februar Richtlinien vorlegen. Da die Beihilfenberechnung mit Jahreswechsel an das Land übergehe, will Wanker frei werdende Personalkapazität 2017 zur verstärkten Bekämpfung des Behilfenmissbrauchs einsetzen. Bei einem Pilotprojekt im Sommer seien 270 Fälle überprüft worden. In Summe habe man dabei festgestellt, dass rund 70.000 € (nur städtischer Anteil) zu Unrecht ausbezahlt worden seien.