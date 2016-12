Herr Landeshauptmann, in der schwarz-grünen Landesregierung gab es heuer etliche Differenzen, von der Mindestsicherung bis hin zu verschiedenen Projekten.

Günther Platter: Natürlich gibt es auch immer wieder Meinungsunterschiede, aber das gibt es bei jeder Koalition. Trotzdem war die Regierungsarbeit 2016 sehr konstruktiv. Ich kann sagen, Tirol ist in Bewegung. Die Herausforderungen waren so groß wie selten zuvor, wenn ich an die Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationswelle trotz der Gemeinderatswahlen denke. Oder die Beschäftigung: Wir sind das einzige Bundesland, in dem die Arbeitslosigkeit seit November 2015 zurückgegangen ist. Dazu die Frage der Sicherheit, wo es Verunsicherung in der Bevölkerung gibt und nicht weit von uns Terror- und Amokläufe passiert sind. Daher habe ich die Sicherheit zur Chefsache erklärt.

Muss bei den Grenzkontrollen nachgebessert werden, neben dem Brenner auch an Übergängen wie am Reschen? Platter: Der Brenner ist die Hauptflüchtlingsroute. Mir war es deshalb wichtig, dass das Grenzmanagement am Brenner auf Knopfdruck hochgefahren werden kann. Es braucht mehr konzertierte Maßnahmen gegen die Schlepper, die die Flüchtlinge auf Güterzüge und damit in Lebensgefahr bringen. Da muss vor allem Italien intensiver kontrollieren. Für uns steht fest: Wir dürfen in der Flüchtlingsfrage nicht zum Wartesaal Europas werden. Ich verstehe, dass auch Bayern kontrolliert. Warum uns die EU am Brenner aber nicht dasselbe Recht einräumt, ist mir gänzlich unverständlich.

Aber dass die Bayern jetzt schärfer kontrollieren, ist doch auch ein Misstrauensvotum gegen Österreich und Tirol?

Platter: Ich weiß, wie die Bayern ticken. Da geht es in erster Linie auch um ein Signal nach außen. Und dieses Signal lautet, ihr braucht nicht versuchen, nach Deutschland einzureisen. Und das gleiche Signal sende ich von Tirol aus. Auch in Tirol darf es keine unkontrollierte Einreise geben.

Stichwort Bayern: Am CSU-Parteitag wurde einstimmig ein hartes Vorgehen gegen das sektorale Lkw-Fahrverbot in Tirol beschlossen. Sieht so gute Nachbarschaft aus? Platter: Solidarität ist notwendig unter Nachbarn. Daher habe ich kein Verständnis dafür, dass Bayern das sektorale Fahrverbot nicht akzeptiert. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es halten wird.

Österreich will gegen die ebenfalls von Bayern forcierte Pkw-Ausländermaut, von der ja gerade auch viele Tiroler betroffen sein werden, klagen. Unterstützen Sie das? Platter: Ich erwarte mir, dass sich die Staaten besser abstimmen. Auf Dauer ist es nicht gut, wenn es dauernd Konflikte unter Nachbarn gibt. Ja, ich unterstütze den Verkehrsminister, wenn auch wir in Tirol in wichtigen Verkehrsfragen auf seine Unterstützung zählen können. Die Vorgehensweise bei der deutschen Maut ist befremdlich, insbesondere was den Bonus für die Deutschen betrifft. Aus meiner Sicht soll der EuGH bei der Ausländermaut sachlich entscheiden. Ich will aber eine positive Stimmung unter den Nachbarn Tirol und Bayern sowie Österreich und Deutschland haben, zumal wir sehr erfreut sind, dass über 50 Prozent unserer Urlaubsgäste aus Deutschland kommen. In Europa ist Deutschland in Person von Angela Merkel der einzig solide Pfeiler.

Vor allem im Bund ist viel von Neuwahlen die Rede, in Tirol ist auch Sand im Getriebe.

Platter: Ich sehe gar keinen Grund für vorzeitige Wahlen, sondern orte viel Zustimmung in der Bevölkerung für die unaufgeregte Art, wie ich und die Landesregierung Politik machen. Ich halte null von ständigen Neuwahldiskussionen – das gilt sowohl für das Land als auch den Bund.

Was wollen Sie nach der nächsten Landtagswahl – weiter Schwarz-Grün oder Schwarz-Blau mit einer erstarkten FPÖ?

Platter: Mich interessiert jetzt weder Grün, Blau noch Rot, mir geht es um Inhalte. Die Volkspartei kann selbstbewusst in die Wahl gehen, aber noch einmal: 2017 ist ein Arbeits- und kein Wahljahr. Und erst nach einer Wahl ist entscheidend, mit welcher Partei unsere Inhalte wie Stabilität Wachstum, Wirtschaft, Beschäftigung und Sicherheit am besten umsetzbar sind – sofern wir von den Wählern für den Führungsanspruch ausgestattet wurden.

Aber wären Maßnahmen für Sicherheit und die Umsetzung mancher strittiger Projekte, etwa bei Kraftwerken oder Seilbahnen, nicht mit der FPÖ viel leichter als mit den Grünen? Platter: Bei jeder Partei gibt es unterschiedliche Positionen. Von vornherein zu sagen, wo man sich näher ist, wäre verfrüht und falsch. Und mit den Grünen haben wir bis hin zum Wasserkraft-Ausbau alle vereinbarten Vorhaben tatsächlich fixiert.

Haben die Grünen einen Startvorteil oder sind auch inklusive FPÖ alle anderen Parteien als Partner möglich? Platter: Ich schließe keinen aus. Alle demokratisch gewählten Parteien haben das Recht, dass man sich mit ihnen und ihren Inhalten intensiv auseinandersetzt.

Ist Ihre Begeisterung für Grün etwa wegen der Mindestsicherung abgekühlt? Platter: Wir werden die entsprechenden Verhandlungen konstruktiv, sachlich und ruhig führen. Bisher ist das mit den Grünen immer gelungen, ich kann nicht klagen. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

Aber was nicht einstimmig ist, könnte oder konnte auch nicht beschlossen werden ...

Platter: Da wird einem aber wenig einfallen. Es ist nur wenig offen auf der Agenda, bei der Mindestsicherung braucht es aber noch Bewegung bei den Grünen. Ich bin keiner, der sich von vornherein einbetoniert, aber die Grundformel lautet: Jemand, der arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Da geht es auch um eine Erwartungshaltung der Bevölkerung und Gerechtigkeit auch jenen gegenüber, die das System finanzieren. Ich bin für Solidarität mit jenen, denen es nicht so gut geht. Ich mahne aber auch Solidarität mit Leistungsträgern und Tüchtigen ein. Gleichmacherei spaltet das Land. Wer Leistung bringt, darf auch mehr haben.

Was sind Ihre politischen Schwerpunkte 2017 in Tirol?

Platter: Ich werde ab Jänner als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz versuchen, zu sondieren, ob bei der Minderstsicherung nicht doch noch eine Möglichkeit zu einer Einigung besteht, nachdem die Bundesregierung eine Kindesweglegung betrieben hat. Ohne Regelung droht ein Sozialtourismus. Ein zweiter Schwerpunkt in Tirol ist die viel stärkere Vernetzung von Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing in Zusammenarbeit mit Landeseinrichtungen und den Universitäten. Neben Wirtschaft und Arbeitsplätzen ist die Sicherheit ein starker Schwerpunkt. Mit einem Sicherheitsempfang am 23. Jänner wollen wir das Thema positiv besetzen.

Es wird immer wieder über eine mögliche Regierungsumbildung in Ihrem ÖVP-Team spekuliert. Wird in dieser Periode noch eine kommen? Platter: Nein, sicher nicht. Es gibt dazu keinen Anlass.

Kommen wir zur Bundespolitik. Es war ein überaus turbulentes Jahr mit Bundespräsidentenwahl, Kanzlerwechsel und ständigem Koalitionsstreit. Auch innerhalb der ÖVP gibt es Uneinigkeit. Platter: Die Bundespräsidentenwahl war für SPÖ und ÖVP kein Ruhmesblatt. Wer kann schon zufrieden sein, wenn sich beide Regierungsparteien in den Zuschauerrängen fast wie bei der Muppet-Show befunden haben? Die Wahl ist Gott sei Dank vorbei, und ich glaube, dass Alexander Van der Bellen ein Bundespräsident sein wird, der für Kontinuität sorgt. Ich bin sehr an einer guten Zusammenarbeit zum Wohl des Landes Tirol interessiert.

Soll die Bundesregierung zur Tagesordnung übergehen oder neu wählen lassen?

Platter: Es gibt nur eine Lehre für die Bundesregierung aus der Wahlschlappe: arbeiten, arbeiten, arbeiten. 2017 muss ein Arbeitsjahr sein und die Reformen müssen endlich angegangen werden. Ich fordere das Ende des Hickhacks. In der ÖVP müssen die internen Sticheleien endlich aufhören und ebenso die Wadlbeißerei innerhalb der Regierung. Es ist wirklich die letzte Chance für beide Parteien.

Viele meinen, eine Nationalratswahl 2018 gleichzeitig mit einigen Landtagswahlen und EU-Vorsitz geht nicht, deshalb müsse noch 2017 gewählt werden.

Platter: Nein, das ist nicht notwendig. Wenn man will, funktioniert alles.

Sie übernehmen mit 1. Jänner den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Gibt es besondere Schwerpunkte?

Platter: Da ist zum einen die Bildung. Es gibt Entwürfe zur Autonomie, da sind Einzelheiten offen, daher glaube ich in dieser Frage an einen baldigen Kompromiss. Bei der Behördenstruktur sind wir meilenweit entfernt von dem, was wir vereinbart hatten. Das zweite große Thema ist Flüchtlinge und Sicherheit. Wir müssen weiters den Föderalismus stärken, denn die Zentralisten sind munter unterwegs. Daher werden die Landeshauptleute alles daran setzen, dass wir bei Steuerautonomie zumindest einen echten Start hinlegen.

Das Interview führte Alois Vahrner