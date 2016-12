Von Alexander Paschinger

Tarrenz, Imst – Seit 2014 ist der Hochwasserschutz im Gurgltal ein noch ungelöster Dauerbrenner. Noch immer ist unklar, wie mit Hochwasser entlang des Pigers bis zur Mündung in den Inn bei Imst umgegangen werden soll. Umso überraschender ist die Mitteilung des Tarrenzer Bürgermeisters Rudolf Köll, der im Dorfblatt „Hittehatte“ das Thema „Gefahrenzonenplan neu“ 2016 quasi als erledigt abhakt. Auf Nachfrage der TT meint Köll: „Ja, der Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung bezüglich der Seitenbäche bis zum Piger tritt mit 1. Jänner in Kraft.“ Und nein, die Frage der Verbauung des Pigers sei deshalb noch nicht gelöst, sei aber auch Sache der Abteilung Wasserbau in Innsbruck.

Durch die nun in Kraft tretenden Tarrenzer Gefahrenzonen werde sich nichts ändern, erklärt der Tarrenzer Bürgermeister. Neben dem Salvesenbac­h, der mitten durch den Ort rauscht, gibt es auch noch den Walchenbac­h und den Übelbac­h. Der hatte im Juli dieses Jahres in seinem Oberlauf für die Mure durch die Imster Lehngasse gesorgt, weil er schon auf Imster Gebiet aus seinem Bett ausgebrochen war. Außerdem betrifft der neue Gefahrenzonenplan die Murkegel von Obtarrenz sowie Bäche mit Schadpotenzial in Strad und bei der Knappenwelt an der Tschirgant-Nordseite.

„Eigentlich hatten wir gehofft, dass die Gefahrenzonen etwas eingeschränkt würden. Aber gerade in Sachen Übelbach hat sich das nicht bestätigt“, so Köll. Entlang der Seitenbäche seien keine weiteren baulichen Maßnahmen notwendig. Die Verbauung reiche aus, der Waldaufseher habe die Rückhaltebecken zu kontrollieren. „Und sie werden von der Gemeinde bewirtschaftet“, so Köll.

Offen ist für ihn noch immer die Frage rund um den Piger. Wie berichtet, war von der Donau Consult als begleitendes Ingenieurbüro ein riesiges Retentionsbecken beim früheren Spiegelfreudersee vorgesehen gewesen. Ein schwieriges Unterfangen angesichts Hunderter Grundeigentümer. „Vielleicht verändert sich mit der geplanten Renaturierung des Pigers Richtung Nassereith das Szenario“, hofft der Dorfchef, der sich auch eine Verlängerung der Maßnahme auf Tarrenzer Gebiet vorstellen kann.

Unterdessen kann auch der Imster Stadtchef Stefan Weirather nicht viel Neues berichten: „Die Donau Consult ist gerade dabei, die neu erworbenen geologischen und hydrologischen Daten mit der Abteilung Wasserbau abzugleichen“, sagt er auf TT-Anfrage. Die Landesgeologie hat ihre neuen Erkenntnisse im Herbst nachgeliefert, auch die Hochwasserereignisse des heurigen Jahres müssten noch in die Berechnungen und die daraus resultierenden Maßnahmen eingearbeitet werden.

Für die Imster Industriezone hat das Folgen: Ein Lebensmittelhändler musste etwa beim Umbau Fenster einbauen, die einem hohen Wasserdruck im Falle einer meterhohen Überschwemmung standhalten müssen.