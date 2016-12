Von Angela Dähling

Schwaz – Zahnweh seit Tagen, schlaflose Nächte deshalb und irgendwann die Erkenntnis: Es wird von selbst nicht besser. Wo ist der rettende Zahnarzt? Im Bezirk Schwaz kann die Antwort darauf ein Spießrutenlauf sein, wie TT-Recherchen ergeben haben. Die Zahnambulanz der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) wimmelt ab: „Sie müssen zu Ihrem Zahnarzt gehen!“ Die Zahnärzte in der Zahnambulanz seien übervoll mit Terminen, man könne notfalls in zwei Tagen ganz in der Früh kommen, müsse aber wohl stundenlang warten. Dieselbe Antwort kommt vom TGKK-Vertragszahnarzt des bisherigen Vertrauens. Und jener, der unlängst mal während des Wochenend-Notdienstes das Gebiss begutachtete, lässt mitteilen: „Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf.“ Als Wochenend-Notfall sei man nicht in der Patientenkartei. Auch beim Zahnchirurgen, der keinen TGKK-Vertrag hat, ist kein Ende des Weisheitszahn-Schmerzes in Sicht: „Wir haben erst in drei Monaten wieder Termine frei. Und Sie brauchen eine Überweisung!“

Heidi Blum, Leiterin der Zahnärztekammer, ist voll des Mitgefühls: „Ich kann verstehen, dass Patienten verärgert sind. Aber was sollen die Ärzte machen, wenn die Kapazitäten erschöpft sind“, meint sie und weist auf ein strukturelles Problem hin: „Von den 23 Zahnarzt-Planstellen der Tiroler Gebietskrankenkasse sind sieben unbesetzt.“ Die Situation dürfte sich auch in Zukunft nicht bessern. Ein Grund sind Tarifdifferenzen zwischen der TGKK und dem, was Wahlärzte für ihre Leistungen laut Honorarempfehlung der Kammer berechnen könnten. Es ist meist mehr als das Doppelte. Für eine Zahnsteinentfernung zahlt die Gebietskrankenkasse beispielsweise 10,50 Euro, die autonomen Honorarrichtlinien sehen für Wahlärzte dafür 33 Euro vor. Beim Röntgen stehen 6,10 Euro 16 Euro gegenüber und bei einer Extraktion mit Anästhesie 17,90 Euro gegenüber 41 Euro.

Ein Wahl-Zahnarzt im vorderen Zillertal, der namentlich nicht genannt werden möchte, hält sich nicht an diese Honorarempfehlungen. Er liegt deutlich darunter und nur knapp über den TGKK-Tarifen. Mit ein Grund, warum auch seine Patientenkartei übervoll ist. „Von 100 Patienten hat nur einer eine entsprechende Zusatzversicherung“, sagt er. Laut ihm sei eine Praxiseinrichtung heutzutage mit den Kassentarifen nicht mehr finanzierbar. „Daher müssen selbst Vertragsärzte schauen, wie sie dazuverdienen können. Beispielsweise mit weißen Plomben“, erzählt er und kritisiert, das Tarifsystem sei völlig veraltet.

Einen Zahnarzt-Notstand will der Vomper TGKK-Vertragsarzt Franz Brunner im Bezirk indes nicht erkennen. Bei ihm bekomme man im Akutfall immer sofort einen Termin, sagt er. Für junge Zahnärzte biete eine Kassenvertragsstelle den Vorteil eines großen Patientenstocks. Ob es immer notwendig sei, Praxen teuer einzurichten, sei zudem eine andere Frage. Auch Brunner war zehn Jahre Wahlarzt. „Die Aufpreise waren aber gering. Das kann man den Patienten sonst nicht zumuten“, sagt er und räumt ein: „Die Kassentarife hinken freilich ein bissl hinterher. Sie sollten zumindest kostendeckend sein.“

Selbst der Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse, Arno Melitopulos, spricht von einer „reifen Honorarverordnung“, an der schon lange nichts mehr geändert worden sei, obwohl sich inzwischen Behandlungsmethoden verändert bzw. verbessert hätten. „Eine Adaptierung wünschen auch wir uns. Die Versichertengemeinschaft muss es zahlen wollen“, sagt er. Und er stellt im geschilderten Patientenfall klar: „Ein Schmerzpatient muss drangenommen werden.“