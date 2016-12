Von Anita Heubacher

Innsbruck – Der Tiroler Müll kann innerhalb des Landes nicht entsorgt werden. Deshalb wird er in Deutschland oder in anderen Bundesländern verbrannt. Das kostet. Dazu kommen Kosten, die in Tirol entstehen. Zumindest zwei Bürgermeister wollen die Rechnung nicht mehr bezahlen. Sie schalteten einen Anwalt gegen den eigenen Abfallverband ein. Einspruch im Tarifgenehmigungsverfahren wurde erhoben. Bürgermeister Rudolf Häusler aus Kematen und Christian Härting aus Telfs legen sich damit auch mit der Landesregierung an. Schließlich muss die Umweltabteilung die Tarife der Verbände absegnen.

„Was macht es für einen Sinn, 75.000 Tonnen Müll pro Jahr ins Ahrental zu karren, wenn alle wieder herausgekarrt und 71.000 Tonnen davon ohnehin im Müllofen verbrannt werden?“, fragen beide Bürgermeister. Diese „Behandlung“ schlage sich mit 195 Euro pro Tonne zu Buche. Zumindest verlangt sie die Abfallbehandlung Ahrental GmbH von den Gemeinden aus den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land und Innsbruck.

Nicht nur die Höhe des Preises regt Härting auf, sondern auch die fehlende Transparenz. „Die Preiskalkulation wird unter Verschluss gehalten, sowohl vom Verband als auch vom Land.“ Die Bürgermeister können sich nicht aussuchen, wo sie den Müll ihrer Gemeinde entsorgen lassen. In Tirol gilt ein Andienungszwang. Das Land ordnet den Müll zu. Damit landen der Telfer und der Kemater Restmüll in der Sortieranlage im Ahrental. „Es entsteht ein Monopol. Das sich dadurch auszeichnet, dass es seine Preiskalkulation nicht offenlegt“, wettert Härting.

Sein Kollege aus Kematen, Rudolf Häusler, hatte schon einmal Alarm geschlagen. Die TT berichtete. „Was ist jetzt mit der viel gepriesenen Transparenz, wo die Grünen für den Müll zuständig sind?“, fragt Häusler. Umweltlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) hat die verfahrene Situation geerbt. „Ein einheitlicher Müll­entsorgungstarif ist aufgrund der stark variierenden Strecken nicht möglich und praktisch wegen der Gemeindeautonomie seitens der Gemeinden auch nicht erwünscht“, meint sie.

Der Geschäftsführer der Abfallbehandlung Ahrental GmbH, Otto Reicholf, sieht sich mit einer „unangenehmen Situation“ konfrontiert. Es gebe langfristige Verträge mit der Linz AG, wo tatsächlich 71.000 der 75.000 Tonnen Müll verbrannt würden. „Die Preiskalkulation können wir nicht offenlegen, weil mit unserem Partner in Oberösterreich Stillschweigen vereinbart wurde.“ Betriebswirtschaftlich sei die Anlage im Ahrental sauber. Bereits dreimal sei man überprüft worden. Reicholf sieht sich für Fehler aus der Vergangenheit gescholten. „Nun steht die Anlage schon da. 30 Millionen Euro wurden investiert.“ Und die Sortieranlage könne weitaus mehr, meint er. „Kunststoff bräuchten die Konsumenten nicht mehr separat zu sammeln, den könnte die Anlage sortieren, ebenso wie Bioabfall.“

Das wiederum sorgt für einen Aufschrei bei den Kunststoffsammlern. Für die ist Müll ein einträgliches Geschäft, anders als für die Kommunen. Die verdienen mit Müll kein Geld.