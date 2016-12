Von Denise Daum

Götzens – Bei den Wohnkosten gibt es in Tirol nach oben hin keine Grenze, nahezu täglich steigen die Immobilienpreise. Immer beliebter und damit teurer werden bekanntlich Innsbrucks Umlandgemeinden. Die Gemeinde Axams, um nur ein Beispiel zu nennen, stöhnt unter dem Zuzug der vergangenen Jahre, da man mit der Anpassung der Infrastruktur nicht mehr nachkommt.

Auch Nachbar Götzens gerät zusehends unter Druck: Dort wird fleißig im großen Stil gebaut. Bürgermeister Josef Singer berichtet, dass täglich Bauträger in sein Büro kommen. „Wir erleben in den letzten zwei Jahren einen unglaublichen Boom. Innsbruck ist mehr oder weniger zugebaut, jetzt kommen sie zu uns“, erklärt Singer. Das treibe natürlich die Preise in die Höhe. „Da müssen wir langsam die Handbremse ziehen.“ Gleichzeitig finden sich laut Bürgermeister auf der Wohnungsbedarfsliste 130 Familien aus Götzens.

Für die Fraktion „Götzens bewegen“, zweitstärkste Kraft im Gemeinderat, ist die Siedlungspolitik des Bürgermeisters völlig verfehlt. „Die neuen Wohnprojekte sind großteils frei finanziert und – mit Quadratmeterpreisen von bis zu 6000 Euro – völlig unleistbar für Götzner Familien“, schüttelt Listenführer Armin Singer den Kopf. Die Gemeinde müsse sich überlegen, wohin sie sich entwickeln wolle. Derzeit gebe es einen unkontrollierten Zuzug, der die Gemeinde langfristig teuer zu stehen kommt. „Uns fehlt die Angebotsbreite: Wir brauchen kleine Grundstücke für Einfamilienhäuschen und leistbare Wohnungen für die Jungen und Familien – nicht nur teure Wohnanlagen.“

„Götzens bewegen“ hat eine schriftliche Anfrage zur Siedlungspolitik in Götzens an Bürgermeister Josef Singer gestellt. „Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Siedlungspolitik?“ ist nur eine der 50 Fragen. Laut Tiroler Gemeindeordnung hat der Bürgermeister nun sechs Wochen Zeit, die Anfrage zu beantworten. Das wolle er auch machen, wie er erklärt. Auch wenn Singer keine Freude damit hat. „Ich will im Gemeinderat nicht denselben Stil wie im Landtag, dass ständig Anfragen gestellt werden“, erklärt der Dorfchef.