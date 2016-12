Von Hubert Daum

Wenns – Die Türe zum Verwaltungsbereich der Gemeinde war vorgestern nur auf Raten zu öffnen. Noch nie hatte eine Gemeinderatssitzung in Wenns im Vorfeld so viel Interesse geweckt, der Bereich vor dem Sitzungszimmer war zum Bersten gefüllt. Auf der Tagesordnung standen fünf Punkte, die den Weg zum viel diskutierten Chaletdorf ebnen sollten. BM Walter Schöpf stellte gleich anfänglich klar, dass eventuelle Wortmeldungen aus der Zuhörerschaft von ihm als Vorsitzenden genehmigt werden müssen.

Im Vorfeld wurde von der Bürgerinitiative Bichl, die bekanntlich gegen das touristische Projekt der Errichtung von mindestens 14 Chalets in Bichl kämpft, behauptet, dass dafür die Wasserreserven nicht ausreichen würden. Sprecher Werner Dobler: „Es gibt jetzt schon kein Überwasser.“ Auf diese Thematik ging der Dorfchef gleich anfangs ein. Mittels Powerpoint-Präsentation, die das System der relevanten Wasserversorgung im Detail darstellte, versuchte Schöpf auf Grundlage aktueller Messungen zu beweisen, dass dies nicht stimme: „In Bichl haben wir fast zwei Sekundenliter und im gesamten Gemeindegebiet über 3,6 Sekundenliter Überschuss.“ Dies wurde von Gemeinderat Günther Röck bestätigt.

Raumplaner Klaus Spielmann argumentierte wie schon bei der Infoveranstaltung, dass eine Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes (ÖROK) ein – gegebenes – öffentliches Interesse voraussetzt, dass keine Anzeichen für Freizeitwohnsitze zu erkennen seien und es für die ausgewiesene „ökologisch wertvolle Fläche“ eine Ersatzfläche gebe, die vom Naturschutz bereits akzeptiert sei. Bei der ersten Wortmeldung eines Zuhörers stellte BM Schöpf klar, dass er die Frage nicht erlaube. Spielmann führte weiter aus, dass die Umwidmung auf „Sonderfläche“ genaue Details beinhalte, beispielsweise die Obergrenze der Chalet-Anzahl von 20, die Bettenobergrenze sei mit 90 angesetzt. Außerdem empfahl er eine privatrechtliche vertragliche Vereinbarung für weitere Details.

Die erste Abstimmung betraf die Änderung des ÖROK, die auch die Verlegung der ökologisch wertvollen Fläche beinhaltete. Diese reicht allerdings in das Nachbargrundstück hinein, Eigentümer ist akkurat der Bruder des Gegner-Sprechers. „Davon weiß ich nichts, das sind Zustände wie in Russland“, empörte sich Reinhard Dobler, der auch gleich zwei Ordnungsrufe ausfasste. Anschließend kamen die weiteren vier Tagesordnungspunkte (TOP), die Umwidmung, Bebauungsplan und Grundtausch beinhalten, zur Abstimmung. Alle fünf TOP fanden mit der Gegenstimme von Gemeinderat (GR) Marco Dobler eine satte Mehrheit. Dieser regte zudem die Diskussion mit dem Publikum an, was allerdings vom GR verweigert wurde.