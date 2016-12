Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Pensionshunderter für alle hat in den vergangenen Wochen zu heftigen Diskussionen geführt: weil die Einmalzahlung jeder österreichische Rentner unabhängig vom Einkommen erhält. Auch die Bundesbeamten. Am 15. Dezember hat der Nationalrat den Hunderter, der steuerfrei ausgezahlt wird, beschlossen. Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) war jedoch wenig begeistert davon und sprach von einem Kuhhandel, weil die SPÖ im Gegenzug den Sozialversicherungsrabatt bei den Bauern akzeptiert hat.

In Tirol, vor allem beim Arbeitgeber Land, hielt sich das Entzücken ebenfalls massiv in Grenzen. Wie in Salzburg so verzichtet auch die Tiroler Landesregierung auf die Auszahlung des Pensionshunderters an seine rund 1600 im Ruhestand befindlichen Landesbeamten. Weil dies gleichzeitig der in Tirol festgelegten Pensionsautomatik bei den Landesbeamten widersprechen würde.

Doch in den vergangenen Tagen wurde die schwarz-grüne Landesregierung mit einem ganz anderen Problem konfrontiert: Für Pensionisten und Rentner, die Sozialleistungen beziehen, wird der vom Bund beschlossene Pensionshunderter nämlich zum Nullsummenspiel. Aufgrund von landesgesetzlichen Regelungen bei den Sozialleistungen, wie auch der Sprecher von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), Christoph Ertl, gegenüber der TT bestätigt.

Problemfall sind da vor allem die Mindestpensionisten: Wer zu wenig Pension erhält und deshalb einen Teil Mindestsicherung erhält und dann zu den so genannten Aufstockern zählt, bei dem gilt der zusätzliche Hunderter nämlich als Einkommen. Er hätte zwar den 100er vom Bund aufs Konto ausgezahlt bekommen, jedoch wäre die Mindestsicherung um diesen Betrag im Folgemonat verringert worden. Damit wäre wohl eine der absurdesten Situationen eingetreten, die man sich nur vorstellen kann: Diejenigen, die das Geld wohl am notwendigsten benötigen, würden durch die Finger schauen. Unter den insgesamt rund 6200 Aufstockern bei der Mindestsicherung gibt es in Tirol 840 Pensionisten.

In Absprache mit der Landesregierung hat Sozialreferentin LR Christine Baur (Grüne) deshalb noch rechtzeitig vor Weihnachten reagiert. „Ich habe die Anweisung gegeben, dass der Hunderter nicht als Einkommen, sondern als Sonderzahlung bewertet wird.“ Damit konnte das sich abzeichnende Ungleichgewicht beseitigt werden, es kommt zu keinen nachträglichen Kürzungen. Für Christine Baur ist „das nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit für das Land Tirol, sondern generell für die Gesellschaft“. Das Land Salzburg hat am Freitag ebenfalls eine ähnliche Richtlinie getroffen.