Innsbruck – Die Abstimmungsgespräche über die Machbarkeitsstudie für eine Olympiabewerbung 2026 haben am Freitag begonnen. Die Frage, wie die Bevölkerung eingebunden werden soll, will die Politik noch nicht beantworten. Sportreferent LHStv. Josef Geisler (VP), Innsbrucks BM Christine Oppitz-Plörer und der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, Karl Stoss, haben sich mit den Projektverantwortlichen für die Machbarkeitsstudie beraten. „Wichtig ist das Anforderungsprofil“, sagt Geisler. Land und Stadt Innsbruck wollen nämlich ein machbares Olympia-Angebot unterbreiten. „Das ist unser Ziel.“

Wie Geisler betont, habe man in Tirol klare Vorstellungen, unter welchen Rahmenbedingungen Olympische Spiele 2026 in Innsbruck/Tirol vorstellbar sind. „Experten sollen jetzt die Details ausarbeiten und offene Fragen klären.“ Die Frage der Bürgerbeteiligung spiele dabei natürlich eine zentrale Rolle. „Uns ist schon bewusst, dass es die Einbeziehung benötigt.“ Das Thema Volksbefragung steht im Raum, doch derzeit will sich die Politik noch nicht klar dazu äußern.

Für die Bürgermeisterin Oppitz-Plörer müssen erst einmal die inhaltlichen Fragen geklärt werden. „Und das in aller Ruhe.“ Bis zum Frühsommer soll jedenfalls die Machbarkeitsstudie vorliegen. „Dann haben wir auch etwas in der Hand. Was sollen wir jetzt der Bevölkerung sagen?“

Während die ÖVP-Spitze im Land und die Bürgermeisterin auf die Machbarkeitsstudie verweisen, ist für SPÖ, FPÖ und Grüne eine Volksbefragung Grundvoraussetzung für eine Olympiabewerbung. Auch die Innsbrucker Volkspartei geht in die Offensive: „Wer Land und Leute kennt, weiß, dass es eine Volksbefragung benötigt“, sagt Stadtparteiobmann und Tourismusstadtrat Franz Gruber. Offensiv und nicht defensiv müsse die Politik diese „demokratiepolitische Frage“ angehen. „Wir müssen uns vor einer Volksbefragung nicht fürchten, natürlich braucht es Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit“, fügt Gruber hinzu. Die Machbarkeitsstudie werde die entsprechenden Grundlagen dafür liefern, ist er überzeugt.

Spätestens Ende 2017 müsste Tirol/Innsbruck die Bewerbung abgeben. Im Schweizer Kanton Graubünden, der ebenfalls eine Bewerbung mit Davos und St. Moritz forciert, wird die Bevölkerung bereits im Februar über Olympia abstimmen. (pn)