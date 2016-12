Von Peter Nindler

Innsbruck – Im Februar wird der Tiroler Landtag eine Reihe von Verwaltungsreformen und Anpassungen von gesetzlichen Regelungen beschließen. Vor allem die Eingliederung von sieben Fonds in das Landesbudget sorgte in den vergangenen Wochen für heftige Diskussionen. Still und heimlich vollzieht sich in einem Bereich ein Wandel, der von der schwarz-grünen Landeskoalition aber so gewollt wird: im Tiroler Erbhöfegesetz. Ausverhandelt haben die Neuerungen in einem der wohl traditionellsten Gesetze des Landes ÖVP-Abgeordnete Kathrin Kaltenhauser und der Grünen-Klubchef Gebi Mair. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1931 und wird jetzt an die gesellschaftlichen Realitäten angepasst, damit die Erbhofeigenschaft bei der direkten Weitergabe an eingetragene Partner oder Schwiegerkinder nicht erlischt.

Die Bezeichnung Erbhof darf nur ein Bauer führen, wenn sein Hof seit mindestens 200 Jahre im Besitz seiner Familie ist. Doch Familie wird nach dem Tiroler Erbhöfegesetz sehr eng ausgelegt, nur Eltern, Großeltern usw. oder Geschwister werden als erbhofwürdig anerkannt. „Zur ehrenden Hervorhebung von Beispielen treuen Festhaltens an ererbtem bäuerlichem Besitz wird die Bezeichnung ,Erbhof’ geschaffen, die ausschließlich jene für den Unterhalt einer Familie hinreichenden landwirtschaftlichen, mit einem Wohnhaus versehenen Besitzungen führen dürfen, die seit mindestens 200 Jahren innerhalb derselben Familie in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad von Todes wegen oder durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden übertragen worden sind und vom Eigentümer selbst bewohnt und bewirtschaftet werden“, heißt es dazu im Gesetz. Eine Ausnahme gab es bisher allerdings bereits: Durch die Weitergabe unter Ehegatten wird die Übertragung nicht unterbrochen, sofern sie in weiterer Folge in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad (Geschwister) in der Familie bleibt.

Wie Kaltenhauser betont, kam es in der Vergangenheit aber immer wieder vor, dass durch einen Todesfall die für das Führen des Erbhofes notwendige Weitergabe unterbrochen wurde. Die Öffnung der zulässigen Übergabe eines Erbhofs unmittelbar an Verschwägerte bezeichnet die Bauernbundmandatarin deshalb als gerechtfertigt.

Doch nicht nur an Schwiegerkinder ist das künftig möglich, sondern auch an eingetragene Partner. Die Erbhof-Eigenschaft eines bäuerlichen Besitzes wird nicht mehr untergehen, wenn eine Übergabe unter eingetragenen Partnern erfolgt. Hier zieht das Land hinsichtlich der notwendigen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnern nach. „Die Lebensrealität von Bäuerinnen und Bauern ist so vielfältig und bunt wie die der gesamten Gesellschaft. Wir tragen der Vielfalt und Buntheit der Tiroler Bauernschaft Rechnung“, betont der Grünen-Klubchef Gebi Mair. An der einschränkenden Voraussetzung wie bei der Weitergabe unter Ehegatten ändert sich jedoch nichts.