Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die Stadt Schwaz ist bekannt dafür, ihre Beziehungen zu Partnerstädten mit viel Engagement zu pflegen. Daher will die Schwazer Referentin für äußere Beziehungen StR Viktoria Gruber die Bande zur rumänischen Partnerstadt Satu Mare wieder verstärken.

„Vor vielen Jahren haben wir den Bau eines Krankenhauses in Satu Mare unterstützt. Darauf können wir aufbauen und in den kommenden Jahren wieder größere Projekte unterstützten“, sagt Gruber. Als Ladislau Lang, Caritas-Direktor aus Satu Mare, kürzlich bei der Diözese Innsbruck zu Besuch war, nutzte die Schwazerin die Gelegenheit, um mit ihm neue Zukunftspläne zu schmieden. „Hier ist ein guter Anknüpfungspunkt für eine Stärkung der Städtepartnerschaft“, betonte Lang beim Besuch in Schwaz. Auch BM Hans Lintner zeigte sich erfreut über die aufgelebte Beziehung nach Rumänien.

Gruber sieht es als wichtige Aufgabe für die Stadt Schwaz an, in der Partnerstadt Hilfe zu leisten. Sie möchte wieder ein großes Projekt unterstützen, wie etwa ein Krankenhaus oder eine Kinderbetreuungseinrichtung. Konkretes sei aber noch nicht geplant. Die soziale Struktur der rumänischen Stadt solle gestärkt werden. „Es gibt dort kein richtiges soziales System, das Leute auffängt“, betont die Stadträtin und fügt hinzu: „Guten Kontakt hat die Caritas Satu Mare zur Diözese Inns­bruck, mit der ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Zahlreiche Projekte in Tirol kommen Satu Mare zugute.“ So würden laut ihr regelmäßig Sachespenden nach Satu Mare geliefert. „Da könnte man auch mal eine Lieferung bezahlen“, sagt Gruber.

Aber auch die Schwazer Kiwanis gelten als großer Rettungsanker für die Bewohner Satu Mares. „Es gibt dort sogar einen Kiwani Club. Ich hoffe, wir können uns gemeinsam wieder vermehrt der Partnerstadt annehmen“, sagt Gruber. Es waren nämlich die Schwazer Kiwanis, die gemeinsam mit der Caritas Tirol die Hilfsorganisation Caritas Satu Mare aufgebaut haben.