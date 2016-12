Von Michael Domanig

Rum, Völs – Soll eine Gemeindezeitung den einzelnen Gemeinderatsfraktionen die Möglichkeit bieten, zu (kommunal-)politischen Themen Stellung zu beziehen? Oder sollte eine solche Zeitung ein reines „Informationsblatt“ sein, in dem Parteimeinungen nichts zu suchen haben? Diese Frage wird in den Gemeinden der Region immer wieder heiß diskutiert – und ganz unterschiedlich beantwortet.

Im sechsmal jährlich erscheinenden Rum Journal gibt es seit Juni eine neue fraktionelle Doppelseite – deren Einführung im April gegen den Willen von BM Edgar Kopp (SP und Parteifreie) beschlossen worden war. Ein halbes Jahr später meint auch Kopp, die Erfahrungen seien „nicht schlecht“, es sei, zumindest bisher, „noch nicht zu Streitereien“ gekommen. Zweimal hatten sich die Fraktionen auf ein gemeinsames Thema geeinigt, zuletzt schrieben sie über frei gewählte Inhalte.

Entscheidend sei, dass die Beiträge „nicht beleidigend gegenüber anderen Parteien“ sein dürfen, sagt Kopps Fraktionskollege Vize-BM Rome­d Giner: „Es geht nicht darum, auf andere einzuhacken, sondern eigene Vorstellungen zu transportieren.“ Vize-BM Franz Saurwein (Zukunft Rum/VP) findet die Fraktionsseiten „eine tolle Sache“. Voraussetzung sei, „dass es fair und sachbezogen bleiben muss“, meint auch er. „Wenn das der Fall ist, braucht man keine Angst vor einer Einführung zu haben.“

Um Konflikte zu vermeiden, wurde ein Redaktionsteam gegründet, in dem alle Fraktionen vertreten sind. Das Gremium trifft sich in der Regel ein- bis zweimal vor Erscheinen, um den Inhalt des Rum Journals abzustimmen. „Bisher funktioniert es im Großen und Ganzen recht gut“, bilanziert GR Bernhard Kirchebner (Grüne). Diskussionen gebe es bisher am ehesten über die Länge der Beiträge.

Im Völser Gemeinderat wurde ein Antrag der SPÖ, eine regelmäßige Berichterstattung in der Gemeindezeitung einzuführen, hingegen zuletzt von der VP-Mehrheit abgelehnt. Er habe in der Zeitung, die rein informativen Charakter habe, nie seine persönlichen politischen Ansichten geäußert, stellte BM Erich Ruetz (VP) klar. „Will der Völser Steuerzahler, dass auf seine Kosten politisch geworben wird?“, fragte Ruetz. „Das soll jede Partei selbst machen.“ Auch Vize-BM Anton Pertl (VP), Mitglied des Redaktionsteams, äußerte Bedenken, wonach „parteipolitisches Hickhack“ in die Gemeindezeitung getragen werden könnte. Außerdem „würde ich mich überfordert fühlen, zu beurteilen, ob man einen Beitrag drinlassen kann oder nicht“.

Vize-BM Walter Kathrein (SPÖ) teilte das „Horror-szenario“ einer „politischen Schlammschlacht“ nicht: Von Telfs über Götzens bis Rum gebe es „genügend Gemeinden, wo es funktioniert“. Und in einer SP-internen Umfrage sei – entgegen Pertls Einschätzung – sehr wohl der Wunsch nach fraktioneller Berichterstattung geäußert worden. „Von der Gemeindeführung sollte eigentlich so viel demokratiepolitisches Verständnis zu erwarten sein, dass sie das von sich aus anbietet.“

Auch GR Brigitte Gradl-Rangger (Grüne) sieht in politischen Inhalten „nichts Verwerfliches“. Vielmehr sei die Bevölkerung am politischen Geschehen vor der eigenen Haustür höchst interessiert. „Fürchtet euch nicht, das zuzulassen“, hatte sie in der Sitzung gemeint. Ihr Parteikollege Tarek Ayoub fand es unverständlich, „dass man es nicht zumindest einmal ein Jahr lang ausprobiert“.