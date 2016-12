Innsbruck – Die Sozialberatungsstelle Dowas will die Zahlen aus dem Innsbrucker Sozialamt nicht unkommentiert stehen lassen. Wie berichtet, kamen 30 von 40 Asylberechtigten, die im September in der Landeshauptstadt um Mindestsicherung angesucht haben, aus anderen Bundesländern nach Tirol. So mancher Stadtpolitiker fühlte sich dadurch in seiner Befürchtung eines gewissen „Sozialtourismus“ in Österreich bestätigt. Weil eben Tirol – im Gegensatz zu Ober- und Niederösterreich – Leistungen aus der Mindestsicherung noch nicht gedeckelt bzw. gekürzt hat. Mit Jahresende läuft die Bund-Länder-Vereinbarung zur Mindestsicherung aus, eine österreichweite Lösung ist nicht in Sicht. Und so hofft das Land Tirol zumindest noch auf eine einheitliche West-Achse mit Vorarlberg und Salzburg.

Nicht nur, dass es keine Erhebung darüber gebe, wieso Menschen das Bundesland wechseln würden, auch seien die Sozialleistungskürzungen erst mit November schlagend geworden, kritisiert Helmut Kunwald, Obmann des Vereins zur Förderung des Dowas, die politische Panikmache. Er rechnet vor, dass die 30 Mindestsicherungsanträge von Asylberechtigten im September nur ein Prozent aller Unterstützten ausmachen würden. Ebenso seien auch Personen aus Wien zugewandert – dort würden aber höhere Beträge ausbezahlt. Kunwald sieht daher weder eine dramatische Steigerung der Fallzahlen noch eine verschärfte Wanderbewegung nach Tirol.

Erwartungsgemäß anders interpretiert VP-Stadtparteiobmann Franz Gruber die September-Zahlen. Die hohen Tiroler Sozialstandards würden aus seiner Sicht sehr wohl einen „Zuzugseffekt“ hervorrufen: „Diesen können wir langfristig nicht schultern.“ Wer das soziale Netz auch für die Zukunft absichern wolle, müsse auch die Mindestsicherung den Gegebenheiten anpassen, sagt Gruber: „Sozial nachhaltig zu handeln heißt immer, notwendige Reformen, auch verträgliche Reduktionen, vorzunehmen.“ (mami)