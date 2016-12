Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hat am Mittwoch in Bozen Bilanz über das Jahr 2016 gezogen. Ein wichtiges Thema für Südtirol waren aus seiner Sicht die drohenden Grenzkontrollen am Brenner. Dies sei für ganz Europa ein Signal gewesen. Die Diskussion habe aber auch gezeigt, dass die Errungenschaften in Europa nicht selbstverständlich seien, meinte der Landeshauptmann. „Die Kontrollen sind letztendlich nur durch das Abkommen zwischen Österreich und Italien und dessen 100-prozentige Einhaltung vermieden worden.“ Der Brenner sei heute mehr eine Brücke als eine Grenze.

Eine Mitfinanzierung der Gemeinden zur Sicherung der Eisenbahnkreuzungen lehnt SP-LA Klaus Gasteiger ab. „Keine Gemeinde hat sich eine Eisenbahnkreuzung selbst bestellt, sie wurden verordnet.“ Es könne nicht sein, dass die Gemeinden jetzt wieder zur Kassa gebeten werden. „Dies ist die Aufgabe des Bundes und der Länder, die sollen gefälligst Geld in die Hand nehmen“, fordert der SP-Politiker. (TT)