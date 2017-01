Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Über Arbeitsmangel kann sich das Amt für Sicherheit und Veranstaltungen und mit ihm die Mobile Überwachungsgruppe (kurz: MÜG) der Stadt Innsbruck im abgelaufenen Jahr nicht wirklich beschweren. Auch wenn so manche Kennzahl im Vergleich zum Jahr 2015 stagniert bzw. leicht gesunken ist. Das Einsatzfeld der MÜG ist mannigfaltig und reicht von der Kontrolle der oberirdischen Parkraumbewirtschaftung über die Einhaltung ortspolizeilicher Verordnungen wie bspw. dem Alkoholverbot bis hin zum Jugendschutzgesetz. Alles zusammen verzeichnete Amtsleiter Elmar Rizzoli in einer vorläufigen Bilanz (Stand: Mitte Dezember) für das Jahr 2016 ganze 7044 Einsätze seiner Mann- und Frauschaft. 2015 waren es noch 7196 Einsätze. Zieht man indes die 2015 ungewöhnlich hohe Fallzahl an Aufgriffen und Betreuungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab, hätten sich die Einsatzzahlen doch leicht erhöht, sagt Rizzoli.

Allein aufgrund von Lärmbelästigungen wurde die MÜG 2250-mal (2015: 2450) gerufen. In 3354 Fällen (3475) musste man aufgrund von „Verkehrsbehinderungen“ aktiv werden. Darunter fallen etwa verparkte Feuer­wehrzufahrten oder Haltestellen. Gerade beim Thema Lärm sei das Einsatzminus auf den eher mäßigen Sommer zurückzuführen, sagt Rizzoli. Denn bei Schlechtwetter würde weniger im Freien gefeiert.

Um mehr als das Doppelte gestiegen sind hingegen die präventiven Kontrollen der MÜG in den städtischen Parkanlagen. Und zwar von 992 im Jahr 2015 auf 2070. Damit wollte man beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu heben, begründet Rizzol­i. So seien ab März jeden Tag Doppelstreifen für mehrere Stunden bspw. im Rapoldipark unterwegs gewesen. Die Gesamtzahl an eingeleiteten Strafverfahren stieg leicht auf 146.287 Fälle (+382). Davon entfallen laut Rizzoli bis zu 125.000 auf Kurzparkzonenstrafen. Gut die Hälfte derer betreffe Organmandate, weitere 30.000 seien teurere Anonymverfügungen. 1371 Verfahren mussten nach dem Landes-Polizeigesetz eingeleitet werden. Darunter fallen Lärmdelikte, aber auch so genannte „Ehrenkränkungen“. Pro Jahr würden in Innsbruck etwa „ein paar 100“ solcher Anzeigen anfallen, sagt Rizzoli.